Die Geschichte vom Kilometerfresser Maximilian Eggestein ist in dieser Saison häufig besungen worden. Nur zwei Bundesliga-Profis – die Gladbacher Stindl und Hazard – laufen mehr in einem Spiel als Werders Nachwuchsmann.

Philipp Bargfrede, 29 und in den vergangenen Jahren häufiger verletzt als gesund, spielt in dieser Saison so viele Minuten in der Bundesliga wie seit sechs Spielzeiten nicht mehr.

Marco Friedl schließlich, der junge Linksverteidiger, hat bis vor wenigen Monaten mit der Reserve des FC Bayern noch gegen Mannschaften wie den VfR Garching, FC Pipinsried und den SV Schalding gespielt. Am Sonnabend in Stuttgart stand er zum dritten Mal in Folge in einem Bundesliga-Spiel in der Startelf.

Eggestein, Bargfrede, Friedl – drei Beispiele von Werder-Profis, über die man in den vergangenen Wochen und Monaten im Grunde nur Positives sagen konnte. Bei Werders 0:2-Niederlage in Stuttgart aber spielten sie schwach – wie alle ihre Kollegen, mit Ausnahme von Torwart Jiri Pavlenka.

Nach dem 1:2 in Hannover war das Spiel in Stuttgart der zweite schwache Auftritt in kurzer Zeit. Die Enttäuschung ist entsprechend groß. Das verrät einiges über den Stand der Dinge in Bremen. Erstens, dass die Erwartungshaltung in den vergangenen Wochen gestiegen ist; auch zurecht, denn die Mannschaft hat phasenweise richtig gut gespielt. Und zweitens, dass die Mannschaft aber offenbar noch nicht so weit ist, diese Erwartungen Woche für Woche einzulösen. Das ist aber auch nicht schlimm, denn vor zwei, drei Monaten wäre jeder in Bremen froh darüber gewesen, dass Werder ein Herzschlagfinale erspart bleibt.

Eine Erklärung, keine Ausrede

Eggestein läuft immer noch ganz viel, aber er wirkt nicht mehr so frisch. Gleiches gilt für Bargfrede, und einer wie Friedl braucht Zeit. Das klingt nach einer Entschuldigung oder einer Ausrede, aber das ist es nicht. Es ist eine Erklärung. Genau wie die Tatsache, dass Florian Kainz extrem schwächelt, dass die Leistungen von Ishak Belfodil eine breite Streuung aufweisen, dass Max Kruse weniger Einfluss aufs Spiel nimmt, und dass zuletzt immer wieder wichtige Spieler wegen Gelbsperren gefehlt haben.

In Summe kostet Werder das ein paar Prozente, ein paar Körner, die letzten Meter, um dauerhaft Leistungen wie gegen Köln, in Augsburg, gegen Frankfurt oder gegen Leipzig bringen zu können.

Natürlich wäre es schön, wenn Werder den Sturm in die obere Tabellenhälfte fortgesetzt hätte. Aber Wunder dauern länger. Es gibt keinen Grund, jetzt schon wieder das Schlimmste zu befürchten wie zuletzt unter Viktor Skripnik und Alexander Nouri, als es nach (Zwischen-)Hochs ganz tief hinunterging für Werder.

Werder hat jetzt Florian Kohfeldt. Werder hat jetzt einen Plan und eine Mannschaft, die ihn umsetzen kann. Das haben die vergangenen Wochen bewiesen. Darauf lässt sich im Sommer aufbauen.

Wer war euer "Man of the Match"?