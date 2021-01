Lou Richter schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. (WESER-KURIER)

David Lee Roth, ehemals Paradegockel der Band Van Halen (Ruhe sanft, Eddie), machte sich mal Freunde und Feindinnen mit dem Satz: „Die perfekte Frau hat einen IQ von 150, macht Liebe bis 4 Uhr morgens und verwandelt sich anschließend in eine Pizza.“ Das ist die 80er-Jahre-Macho-Variante der uralten Geschichte von Wunsch, Wirklichkeit und der Kluft dazwischen. Diese Kluft plagt auch die Werder-Fans. Die perfekte Mannschaft hat Offensivkraft, macht Spaß bis zum Abpfiff und verwandelt sich anschließend in ein Champions-League-Team. Immerhin ist Werder da näher dran als Frauen an Pizza, aber eben doch in der Wirklichkeit ziemlich weit entfernt von den Wünschen.

Da ist der Wunsch nach Siegen im Weserstadion. Heimstärke und Werder passen zusammen wie Demut und Trump. Die Gründe dafür sind mysteriös, selbst so ausgefuchste Maßnahmen wie das Verändern der Lichtstimmung in der Kabine verpufften. Freaks schlagen vor, solange eh keine Zuschauer kommen dürfen, auf das Heimrecht zu verzichten und nur noch auswärts anzutreten. Da konnten doppelt so viele Punkte wie daheim eingesackt werden. Das Unbehagen im eigenen Stadion ist aktuell kein außergewöhnliches Phänomen, satte neun Teams holten in dieser Saison auswärts mehr Punkte als auf heimischer Wiese. Es gab mehr Auswärtssiege (49) als Heimerfolge (45), das passierte nach 15 Spieltagen in der Bundesligageschichte noch nie. Die Fans fehlen auch anderen, Werder ist mit dem Heimkrampf nicht allein.

Das Ergebnis heiligt den Spielstil

Dann ist da der Wunsch nach einer attraktiven Spielweise. Aktiv, mutig, vorne drauf, Ballbesitz, Kombinationsfußball, Werder-Style. Davon war in Leverkusen nix zu sehen, stattdessen Fünferkette, zweieinhalb Sechser, nur 27 Prozent Ballbesitz und eine erschreckende Passquote von 58 Prozent. Na und? 1:1, Punktgewinn. Punkt. Stell Pommes raus, wenn's Ketchup regnet. Der Machiavelli-Satz, wonach der Zweck die Mittel heiligt, mag moralisch verwerflich sein, im fußballerischen Abstiegskampf aber heiligt das Ergebnis den Spielstil. Richtig doof ist nur: mies spielen und verlieren, mustergültig umgesetzt in den Begegnungen gegen die Berliner Vereine.

Und dann ist da noch der älteste Fußballwunsch überhaupt, der nach Toren. Hier kommt Hoffnung ins Spiel. Der beste Bremer Torschütze dieser Saison kehrt zurück. Niclas Füllkrug traf schon viermal in sieben Spielen. Wenn „Lücke“ von Beginn an auflief, verlor Werder nicht. Gesundheit zu wünschen ist in Corona-Zeiten Pflicht, für den verletzungsgeplagten Füllkrug darf's davon bitte die Anstaltspackung sein.

Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft, sangen die Toten Hosen. So weit ist Werder leider noch nicht. Der beste Satz in diesem Zusammenhang stammt vom ehemaligen NFL-Quarterback Todd Blackledge: „Work will win when wishing won't“, das bedeutet ungefähr: Arbeit bringt Siege, wenn es das Wünschen nicht schafft. Fußball kann Kunst sein, die Basis aber ist Maloche. Holstein Kiel lässt grüßen. Wann Werders Wünsche wohl wieder wahr werden?

Zur Person

Lou Richter (60) wurde durch die Moderation der Sat.1-Sport-sendung „Ran“ bekannt. Im wöchentlichen Wechsel mit Jörg Wontorra, Christian Stoll und Daniel Boschmann schreibt er in unserer Zeitung, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.