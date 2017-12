Florian Kohfeldt (l.) und Frank Baumann. (nordphoto)

Auf einmal waren sie alle verschwunden. Wenige Minuten nach dem Abpfiff gingen die Werder-Spieler schnurstracks in die Kabine. Interviews gab es erst später, denn Werder-Trainer Florian Kohfeldt hatte etwas zu sagen. Er mache das normalerweise nicht, aber am Mittwochabend sei es sinnvoll gewesen, die Mannschaft zusammenzutrommeln, erklärte der Coach. Nach der 0:1-Niederlage in Leverkusen ging es noch in der Nacht zurück nach Bremen, am Donnerstag stand nur Regeneration auf dem Programm. „Im Mannschaftsverbund sehen wir uns also erst am Freitag wieder, und ich wollte den Jungs etwas mit auf den Weg geben“, erklärte Kohfeldt.

Was war also derart wichtig, dass der Trainer es seinen Spielern sofort sagen musste? Kohfeldt fasste seine Ansprache später zusammen: „Wir müssen selbstkritisch sein. Offensiv haben wir nicht unsere beste Leistung gebracht. Trotzdem hatte ich gegen einen möglichen Champions-League-Teilnehmer in der 93. Minute noch das Gefühl, dass ein Punkt drin ist. Das müssen wir mitnehmen.“

Das Mainz-Spiel als Chance

Unmittelbar nach dem Ende der Partie in der Bay-Arena richtete Kohfeldt also den Blick schon auf das letzte Bundesliga-Spiel des Jahres am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Mainz und formulierte eine emotionale Forderung an die Mannschaft: „Die Wut, dass es gegen Leverkusen nicht geklappt hat, müssen wir umwandeln in Angriffslust. Gegen Mainz muss jeder sehen, dass wir gewinnen wollen.“ Da Hamburg (in Mönchengladbach) und Stuttgart (gegen Bayern) am Wochenende vor schwierigen Aufgaben stehen, ist es durchaus möglich, dass Werder mit einem Sieg von Rang 17 auf 14 klettert. Frank Baumann hatte in Leverkusen schnell gerechnet. „Wir können von den direkten Abstiegsplätzen runterkommen“, betonte der Sportchef. „Ich denke daher nicht an den Druck, sondern sehe das Mainz-Spiel als Chance.“

Seit dem zweiten Spieltag stand Werder bestenfalls auf dem Relegationsplatz. Die verlockende Aussicht, dass sich das bald ändert, ließ Kohfeldt zurückdenken an seine ersten Tage als Trainer der Profis. Bei seinem Debüt hatte die Mannschaft in Frankfurt unglücklich mit 1:2 verloren. „Wir haben danach gesagt: Lasst uns versuchen, bis zum Winter den Anschluss nicht zu verlieren, um die Chance zu haben, mit einer guten Rückrunde dort unten wegzukommen.“ Was Kohfeldt mit diesem Rückblick verdeutlichen wollte: Die Bremer haben mehr geschafft, als er am Anfang für möglich gehalten hatte. Sie können jetzt sogar noch vor der Winterpause ins untere Tabellenmittelfeld springen.

Sportchef Baumann vermeidet Schnellschüsse

Der Haken an der Sache: Eine derart dürftige Offensivleistung wie in Leverkusen reicht wahrscheinlich auch gegen Mainz nicht aus, um zu punkten. „Wir haben es gegen einen sehr guten Gegner in der ersten Halbzeit nicht hingekriegt, die Halbräume so anzuspielen, dass wir in die Tiefe kommen“, bemängelte Kohfeldt. Ohne den verletzten Fin Bartels war Max Kruse im Angriff eine Art Alleinunterhalter.

Kohfeldt nutzte zwar alle Optionen, die ihm für die Offensive derzeit zur Verfügung stehen, doch kein Spieler aus der zweiten Reihe konnte für sich werben. Florian Kainz brachte bis auf eine gute Flanke wenig zustande. Die Einwechslungen des angeschlagenen Zlatko Junuzovic sowie der Offensivkräfte Ishak Belfodil und Izet Hajrovic hatten keinen Effekt. Während bei Leverkusen Leon Bailey, Karim Bellarabi, Lucas Alario, Kevin Volland und später auch Julian Brandt wirbelten, wurde bei Werder deutlich, dass die individuelle Qualität fehlt, wenn Bartels verletzt ist und Kruse nicht seinen besten Tag erwischt.

Baumann hatte nach Bartels’ langfristigem Ausfall bereits gesagt, dass Werder sich Gedanken machen müsse. Während der Winterpause dürfte sich der Sportchef also nach Verstärkungen für die Offensive umschauen. Davon, dass der Handlungsdruck durch die schwache Angriffsleistung in Leverkusen gestiegen sei, wollte er allerdings nichts wissen: „Man sollte aus dem einen Spiel keine ganz konkreten Rückschlüsse ziehen. Wir hatten einen richtig starken Gegner und haben nicht gut gespielt, da war es für die Offensivleute schwer.“

Diese Äußerung zeigt: Baumann wollte die Niederlage in Leverkusen genauso wie Kohfeldt möglichst schnell abhaken. Thomas Delaney hatte die Botschaft seiner Vorgesetzten auch direkt verstanden. „Ich will am liebsten sofort wieder spielen und dieses Ergebnis vergessen lassen“, sagte der Mittelfeldspieler. „Ich freue mich auf Mainz. Unser großes Ziel ist es, nicht auf einem Abstiegsplatz in die Pause gehen.“