Isaiah Young spielt in Werders U23. (nordphoto)

Werder hatte schon länger einen Abnehmer für Isaiah Young gesucht und ist kurz vor Ende der Transferphase fündig geworden. Der 22-jährige Außenstürmer wechselt fest zum Regionalligisten Rot-Weiß Essen. Der Vertrag des US-Amerikaners in Bremen lief bis 2021. In der vergangenen Saison war er an den belgischen Zweitligisten Royale Union Saint Gilloise ausgeliehen.

„Isaiah möchte in Essen den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. In seiner Zeit bei uns hat er sich stets vorbildlich verhalten. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute“, wird Werders Sportchef Frank Baumann in der Mitteilung des Klubs zitiert. Für Werders U23 absolvierte Young insgesamt 54 Einsätze (zwei Tore).