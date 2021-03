Yuya Osako konnte beim Testspiel der japanischen Nationalmannschaft gegen Südkorea glänzen. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Nach zuletzt zwei Abstellungsphasen ohne Beteiligung der Nationalspieler des SV Werder Bremen lässt der Club in der Länderspielpause seine Profis wieder zu ihren Auswahlmannschaften reisen – zumindest teilweise. So schlagen sich die Werder-Profis bei den Länderspielen.

Mehr zum Thema Geänderte Reisebestimmungen Pavlenka vor einer wilden Länderspielreise Weil sich die Einreisebestimmungen für einige Länder geändert haben, darf Josh Sargent nun doch nach Nordirland reisen. Und Jiri Pavlenka steht ein wildes Hin und Her ... mehr »

Die japanische Nationalmannschaft hat im Testspiel gegen Südkorea den dritten Sieg in den vergangenen vier Länderspielen eingefahren. Am Donnerstagvormittag (MEZ) setzten sich die Japaner mit 3:0 (2:0) durch. Nachdem Miki Yamane (16.) die Gastgeber in Yokohama in Führung gebracht hatte, erhöhte Kamada (27.) von Eintracht Frankfurt auf 2:0. Bemerkenswert: Beide Treffer bereitete Yuya Osako vor - der Werder-Angreifer machte ein starkes Spiel und belohnte sich mit den beiden Assists selbst. Das Tor zum 3:0-Endstand erzielte Endo (83.) vom VfB Stuttgart.