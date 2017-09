Eine Trainerdiskussion? Die will Werders Sportchef Frank Baumann gar nicht erst aufkommen lassen, trotz des schwachen Starts in die neue Bundesligasaison mit gerade einmal drei Punkten aus sechs Spielen. „Intern gibt es keine Diskussion über den Trainer“, hat Baumann am Wochenende gegenüber MEIN WERDER erklärt, „das ist kein Thema für uns.“ Werders Sportchef ist überzeugt davon, dass sich der Klub mit Nouri auf dem richtigen Weg befindet und die nötigen Punkte in den kommenden Wochen holen wird – am liebsten schon im Nordderby beim Hamburger SV am kommenden Sonnabend.

In Fankreisen steigt dennoch der Unmut über die Leistungen der Bremer in den bisherigen Saisonspielen. Vor allem der tor- und weitgehend mutlose Auftritt im eigenen Stadion gegen den SC Freiburg hat für Verärgerung gesorgt – und für ein Pfeifkonzert nach Spielschluss. Zu ängstlich sei der Spielstil der Bremer, kritisieren einige, zu defensiv die taktische Grundordnung. Dabei hatte Werder in der Rückrunde der vergangenen Saison noch die Fans begeistert. Was ist seitdem passiert?

Fakt ist: Der SV Werder aus der Saison 2017/2018 trifft deutlich seltener als der SV Werder aus der Saison 2016/2017. Fakt ist aber auch: Nouri ist es als erstem Trainer seit einer gefühlten Ewigkeit gelungen, die Defensive nachhaltig zu stabilisieren. MEIN WERDER liefert einige Statistiken für eine sachliche Diskussion über den Trainer – und vergleicht Nouris Werte mit denen seiner Vorgänger.

„Keiner von uns unterschätzt die Situation“, sagt Werders Sportchef Frank Baumann. Drei Punkte haben die Bremer aus den ersten sechs Partien der Spielzeit 2017/2018 geholt. Saisonübergreifend wartet Werder nun schon seit neun Spielen auf einen Bundesligasieg. Das drückt auch den Punkteschnitt von Trainer Alexander Nouri. Aktuell steht der 38-Jährige bei 1,30 Punkten pro Spiel. In der vergangenen Saison sind es noch 1,45 Punkte pro Spiel gewesen. Zum Vergleich: Thomas Schaaf, der mit Werder eine Erfolgsära geprägt hat, holte in seiner Zeit als Bremer Chefcoach 1,65 Punkte pro Spiel. Dessen Nachfolger Robin Dutt wiederum kam mit 1,02 Punkten auf den schlechtesten Wert aller Werder-Trainer. Und Viktor Skripnik? Der liegt mit 1,31 Punkten pro Spiel derzeit sogar hauchdünn vor Nouri.

Werder hat sich unter Trainer Alexander Nouri in der Defensive kontinuierlich verbessert – das lässt sich auch statistisch belegen. Unter Viktor Skripnik kassierten die Bremer 1,86 Tore pro Spiel, unter Robin Dutt waren es sogar 2,09 gewesen. Folge: Werder war in den vergangenen Jahren die Schießbude der Liga, kassierte jedes Mal fast 70 Gegentreffer pro Saison. Seit Nouri im Amt ist, sieht es deutlich besser aus. In der Spielzeit 2016/2017 waren es in den Partien unter Nouri 1,68 Gegentore pro Spiel, in der laufenden Saison sind es sogar nur noch 1,17 Gegentore pro Spiel. Gegen Freiburg stand zudem erstmals in dieser Saison hinten die Null. „Wir haben erneut wenig zugelassen“, freute sich Nouri nach dem 0:0 gegen den Sportclub. „Es ist ganz wichtig, weiter diese Stabilität in der Defensive zu haben.“ Hält Nouri den Trend, unterbietet er am Ende sogar Thomas Schaaf. Der kassierte, trotz Hurrafußballs, 1,44 Gegentreffer pro Spiel.

Hinten steht Werder sicher, dafür klappt es vorne viel zu selten. Gerade mal drei Tore haben die Bremer in der laufenden Saison erzielt, lediglich Freiburg (zwei Tore) und Köln (ein Tor) sind vor dem gegnerischen Tor noch ungefährlicher. „Es war in den letzten Spielen schon so, dass wir das eine oder andere Tore mehr hätten machen können“, sagt Sportchef Frank Baumann. Werder hat in der Sommerpause die richtige Balance zwischen Abwehr und Angriff verloren. In der vergangenen Saison erzielten die Bremer unter der Leitung von Trainer Alexander Nouri noch 1,87 Tore pro Spiel, in dieser Saison sind es bloß noch 0,5 – macht einen Gesamtwert von 1,68 (62 Tore in 37 Bundesligaspielen). Nouri liegt damit aber immer noch vor seinen Vorgängern Robin Dutt (1,24) und Viktor Skripnik (1,51).

Es sind erst sechs Spiele in der Saison 2017/2018 gespielt, trotzdem fällt bereits auf, dass bei Partien mit Bremer Beteilung weniger Tore nach Standardsituationen (Eckball, Freistoß, Strafstoß) fallen als noch in der Vorsaison. Das ist mit Blick auf die Abwehrarbeit zunächst einmal positiv, immerhin haben die Bremer in der laufenden Saison nur 0,33 Gegentore pro Partie nach ruhenden Bällen kassiert (im Vergleich zu 0,55 Gegentoren pro Spiel 2016/2017). Im Angriff hingegen, und das ist die Kehrseite der Medaille, haben die Bremer 2017/2018 nur 0,33 Tore pro Spiel erzielt. In der Vorsaison waren es noch 0,58 Tore pro Spiel. Vor allem von den Bremer Freistößen, vor dem Aus von Co-Trainer Florian Bruns in der Sommerpause eine Werder-Spezialität, geht aktuell überhaupt keine Gefahr aus.

Da Werder derzeit kaum das Tor trifft, liegt der Verdacht nahe, dass die Bremer auch seltener aufs gegnerische Tor schießen als in der Vorsaison – doch das Gegenteil ist der Fall. 2016/2017 kamen die Bremer unter Trainer Alexander Nouri auf 11,42 Torschüsse pro Spiel, 2017/2018 sind es bislang 11,8 Torschüsse pro Spiel. Heißt: Werder ist nicht mehr annähernd so effizient im Torabschluss. Bestes Beispiel dafür ist das Heimspiel gegen den SC Freiburg: "In der zweiten Halbzeit haben wir uns acht Torsituationen erarbeitet, da waren klare Torchancen dabei", sagt Nouri. "Da müssen wir einfach ein Tor machen.“ Auch in den Spielen gegen Hoffenheim, Berlin und Wolfsburg hatten die Bremer zahlreiche gute Möglichkeiten – vergaben aber reihenweise. "Wir brauchen diesen Dosenöffner", sagt Nouri, "der Ball muss einfach mal wieder rein."

Nach der Partie gegen Freiburg (0:0) gab es erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit laute Pfiffe gegen die eigene Mannschaft. Das Publikum im Weserstadion hatte in der Schlussphase den unbedingten Willen der Bremer Profis vermisst, dieses Spiel noch zu gewinnen. Überhaupt sind Werder-Spiele längst nicht mehr so spektakulär wie gewohnt – und wie noch in der Vorsaison erlebt. 2016/2017 fielen in den 31 Spielen unter Trainer Alexander Nouri 3,58 Tore pro Spiel mit Bremer Beteiligung, in der laufenden Saison sind es nur noch 1,67 Tore pro Spiel. Ebenfalls bemerkenswert: 2016/2017 blieb Werder nur ein einziges Mal unter Nouri ohne eigenen Treffer und erzielte zwischenzeitlich in zehn Spielen in Folge mindestens zwei Tore (Vereinsrekord). In dieser Saison hingegen ist Werder bereits dreimal torlos vom Platz gegangen.