Zweimal hat Niklas Moisander schon die Vorlage gegeben. Kurz vor dem Ende der vergangenen Saison sagte Werders Abwehrchef im Interview mit dem WESER-KURIER, dass sein Vertrag noch ein Jahr laufe und er sehr gerne in Bremen spiele. Im Zillertal-Trainingslager erklärte der 33-Jährige kürzlich während einer Medienrunde erneut, dass sein Kontrakt im kommenden Jahr ende und er sich eine weitere Zukunft in Bremen gut vorstellen könne. Sportchef Frank Baumann hat Moisanders Vorlage ohnehin längst angenommen. Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen, und die Chancen auf eine Einigung stehen sehr gut. "Beide Parteien haben signalisiert, dass sie großes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit haben“, sagte Baumann der "Deichstube". „Da werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Lösung hinbekommen.“

Für Werder wäre eine Vertragsverlängerung mit Moisander zweifellos eine gute Nachricht. Der Abwehrchef ist in der Defensive eine tragende Säule und gilt zudem als erster Anwärter auf das Kapitänsamt. Nachdem Zlatko Junuzovic und Max Kruse nun jeweils nur ein Jahr lang die Kapitänsbinde trugen, könnte Moisander im Falle eines neuen Vertrags diese Rolle mal wieder etwas länger bekleiden.