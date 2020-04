Die Bundesliga bereitet sich auf schwere Zeiten vor. Nach der virtuellen Vollversammlung der DFL Anfang April mit allen 36 Bundesligaklubs verkündete Geschäftsführer Christian Seifert, welche Konsequenzen auf einzelne Klubs der beiden Ligen zukommen könnten: „Einige könnten in eine existenzbedrohende Situation geraten, sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden„, sagte Seifert. Laut eines Berichts von „Bild“, wurde in der Versammlung darüber gesprochen, dass für den Fall eines Saisonabbruchs bis zu vier Bundesligisten und neun Zweitligisten Insolvenz anmelden müssten. Der Fußball könnte sich also massiv verändern.

Die DFL baut vor und verkündete als eine Maßnahme, die Liquiditätsprüfung im Zuge der Vergabe der Lizenzen auf den September zu verschieben. Normalerweise müssen die Klubs bereits im März nachweisen, über genügend flüssige Finanzmittel zu Verfügen, um die folgende Saison zu bestreiten. Jetzt wird ein bisschen später hingeschaut. Und wer diese Prüfung nicht besteht, dem drohen nicht wie üblich neun Punkte Abzug, sondern nur drei. Die aktuelle Situation erfordert ungewöhnliche Maßnahmen und die DFL ist bereit, sie zu ergreifen.

Was kann anders gemacht werden?

Den Fokus nur auf das Hier und Jetzt zu richten, ist aktuell angebracht. Zugleich sollte die DFL zügig versuchen, aus der aktuellen Situation zu lernen und sich für den nächsten Rückschlag besser aufzustellen, regt Klaus Allofs an. „Wenn die unmittelbare Krise überwunden ist, wird von den Verantwortlichen erwartet, den Blick in die Zukunft zu richten und sich zu fragen, was anders gemacht werden kann„, sagt Allofs. „Es ist jetzt der Zeitpunkt, sich in der Krise dafür zu sensibilisieren.“

Als eine Möglichkeit hatte Werders früherer Manager gegenüber dem WESER-KURIER die Idee ins Spiel gebracht, einen Prozentualen Anteil des Fernsehgeldes zu nutzen, um Rücklagen zu bilden. „Ich denke, dass das kein so schlechter Ansatz ist. Und dass deshalb nicht wesentlich weniger Geld verdient wird. Es ist ein Punkt, der diskutiert werden sollte."

Bei Werder stößt der Vorschlag auf aus Interesse. Wenngleich Klaus Filbry auf Nachfrage des WESER-KURIER darauf hinweist, dass schon Rücklagen gebildet wurden. „Es gibt ja bereits einen strategischen Topf der DFL, der auch als Notfalltopf verwendet werden kann, mit einem Volumen zwischen 45 und 50 Millionen Euro", sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung. Angesichts der Summen, um die es derzeit geht, reicht eine mittlere zweistellige Millionensumme aber kaum aus, um die entstehenden Löcher zu stopfen. Deshalb begrüßt Filbry den Vorschlag Allofs': „Aus den Erfahrungen der Corona-Krise kann man darüber nachdenken, dass dieser Topf in Zukunft erhöht wird.“

Lemke kritisiert die DFL

Es braucht ein Umdenken im Fußball, das sieht auch Willi Lemke. Im Kleinen sei das Handeln der DFL der richtige Weg, sagt Lemke zum WESER-KURIER. „Dass es einen strategischen Topf der DFL gibt, ist vollkommen richtig.„ Erstaunt ist er jedoch über die Höhe der Summe: „Es hätte aber ein deutlich höherer Betrag darin sein können.“ Genau wie sein Vorgänger Allofs auf dem Manager-Posten bei Werder sieht auch Lemke die Einnahmen aus den Fernsehverträgen als den Geldfluss, den es anzuzapfen gilt.

„Nur 45 bis 50 Millionen Euro beiseitegelegt zu haben wenn es vom Fernsehen 4640 Millionen Euro für vier Jahre gibt, ist relativ wenig. Damit kann man entsprechend wenig machen", sagt Lemke. Ebenso wenig helfen die 20 Millionen Euro, die die Champions League Teilnehmer Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Leverkusen bereitgestellt haben, in ausreichendem Maße. „Es geht nicht darum, dass die kleinen Klubs Almosen von den großen bekommen, auch wenn es eine gute Sache ist, dass die reicheren jetzt etwas abgeben", sagt Lemke. Er fordert ein Umdenken bei der Aufteilung der Fernsehgelder: „Es geht darum, endlich zu einer gerechten Verteilung der Bundesligafernsehgelder zu gelangen."

Neuer Verteilerschlüssel bei den TV-Geldern?

Es scheint, dass gerade eine Debatte um eine Neuverteilung der Fernsehgelder angeschoben wird, vor allem von Klubs aus der 2. Bundesliga. Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli, sagt: „Wir müssen das bisherige System im Profifußball hinterfragen, weil es es einem neuen System des solidarischen Miteinanders wird weichen müssen."

Mehr Solidarität fordert auch Lemke, und auch er sieht einen Schlüssel dazu in dem Verteilerschlüssel der Fernsehgelder. „Wenn der FC Bayern 68 Millionen Euro jährlich bekommt, wie zu lesen ist, der SC Paderborn hingegen nur 26 Millionen – wie soll es da einen fairen sportlichen Wettkampf geben?", fragt Lemke. Vielleicht sei jetzt der Moment gekommen, über grundsätzlich veränderte Solidarität im Fußball zu sprechen.

Das Problem könnte sein, dass es nach Krisen häufig sehr schnell wieder das getan wird, was auch vor der Krise getan wurde – und ein Lerneffekt oder Konsequenzen ausbleiben. Allofs, selbst viele Jahre als Manager in Bremen und Wolfsburg erfolgreich, weiß das nur zu gut. „Die Klubs befinden sich in einem sehr harten Wettbewerb. Egal ob Bayern, wo es um die Champions League geht oder Werder, wenn es um den Klassenerhalt geht oder den internationalen Wettbewerb. Der Konkurrenz verlang von fast allen Klubs, an die finanziellen Grenzen zu gehen." Da verzichtet vermutlich kein Klub freiwillig auf Einnahmen, um sie in einen Solidarfonds einzuzahlen.