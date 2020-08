Dieses Quartett gibt es so bei Werder nicht mehr: Luca Plogmann mit den Torhüterkollegen Jiri Pavlenka, Stefanos Kapino und Eduardo dos Santos Haesler. (nordphoto)

Seit ein paar Tagen spielt Luca Plogmann nicht mehr für Werder Bremen, sondern auf Leihbasis für eine Saison beim Drittligisten SV Meppen. Einen Nachfolger für den 20 Jahre alten Torhüter, der bei Werder in der Regionalliga spielte und als dritter Torwart der Profis galt, haben die Bremer bisher aber nicht verpflichtet. Geht es nach Manager Frank Baumann, soll das auch so bleiben.

Schließlich steht mit Eduardo dos Santos Haesler, dem gebürtigen Duisburger, ein guter Nachfolger bereits in den eigenen Reihen. Der 21-Jährige war auch wieder mit im Trainingslager im Zillertal. Zudem muss sich jeder Verein in Zeiten der Coronakrise fragen, ob wirklich jeder Kaderplatz gleich wieder neu besetzt werden muss. Und so erklärt Baumann, dass sich Werder „im Tor sehr gut aufgestellt fühlt“, sollte kein weiterer Keeper den Verein verlassen.

Was macht Kapino?

Weil Werder fest mit Jiri Pavlenka als Nummer 1 plant, geht es nun jedoch noch um den zweiten Torhüter Stefanos Kapino, der durchaus gerne die Chance ergreifen würde, bei einem anderen Verein als Stammtorhüter in die Saison zu gehen. „Es hängt davon ab, was bei Kapino passiert. Wenn er gehen sollte, wird noch ein Torhüter kommen“, sagte Baumann nun im Gespräch mit dem WESER-KURIER, und nannte auch einen möglichen Kandidaten: „Ob das dann Michael Zetterer ist, oder ein anderer, wird man dann sehen.“

Der 25 Jahre alte Zetterer, ein gebürtiger Münchner, galt einst als eines der größten Torwarttalente seines Jahrgangs, bis ihn mehrere Verletzungen an der Hand etwas stoppten. Im Moment ist Zetterer von Werder an den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle ausgeliehen, doch die Bremer könnten ihn in diesem Sommer dank einer entsprechenden Klausel kurzfristig zurückholen. Torwarttrainer Christian Vander hat stets betont, dass Zetterer bei entsprechender Gesundheit für Werder in Zukunft noch sehr wichtig werden könnte.