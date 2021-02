Michael Zetterer in der Saison 2018/2019 beim Training bei Werder Bremen. (nordphoto / Ewert)

Michael Zetterer ist zurück in Bremen, aber noch nicht wirklich beim SV Werder. Denn der Keeper befindet sich nach seinem Wechsel vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle an die Weser in einer fünftägigen Quarantäne, so wollen es die Corona-Regeln. „Ich bin in einem Hotelzimmer“, berichtete der 25-Jährige bei „Werder-TV“ und erzählte dabei auch, was er sich für die nächsten Wochen vorgenommen hat – und das ist nicht gerade wenig.

Mehr zum Thema Bewegung im Werder-Kader Chong geht, Zetterer kehrt zurück Es war klar, dass Werder auf der Suche auf der Suche nach einem zweiten Torhüter war, doch dass es sozusagen eine interne Lösung wird, kam überraschend. Und das ist ... mehr »

Klar, Zetterer weiß natürlich, dass er als Nummer zwei für den nach Sandhausen ausgeliehenen Stefanos Kapino geholt wurde. Jiri Pavlenka ist im Tor gesetzt. Doch der Keeper, dessen Leihe Werder per Option nach 18 Monaten vorzeitig beendet hatte, gibt sich kämpferisch: „Bis Sommer ist die Nummer-zwei-Position für mich angedacht, was aber nicht bedeutet, dass ich mich damit zufrieden gebe. Ich komme wirklich mit dem Rückenwind, dass ich 40 Spiele gemacht habe – sehr gute Spiele. Ich werde in jedem Training alles reinhauen. Und wenn ich die Chance bekomme, werde ich versuchen, sie zu nutzen. Ich brenne!“

Durch seine Auslandserfahrung sei er als Persönlichkeit „brutal gewachsen“ – und fußballerisch auch: „Die Liga in Holland ist super, da muss ein Torwart auch Fußball spielen können. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.“