Klar, Jiri Pavlenka ist die Nummer eins im Werder-Tor. Dahinter wird es schon schwieriger, klare Hierarchien festzulegen: Da gibt es Luca Plogmann, die aktuelle Nummer zwei. Stefanos Kapino, die eigentlich neu Nummer zwei, die sich jedoch kurz nach dem Wechsel zu Werder verletzte. Routinier Jaroslav Drobny. Und die „alte“ Nummer zwei: Michael Zetterer, um den es nach seinem dritten Kahnbeinbruch zuletzt etwas still geworden war.

Nun beantwortete der 23-Jährige auf Instagram einige Fanfragen – und gab Aufschluss darüber, wie der Zeitplan für ein mögliches Comeback aussieht. „Der Plan ist, im Dezember wieder im Tor zu stehen“, erklärte Zetterer. Überstürzen wolle er es aber nicht: „In erster Linie ist wichtig, dass der Knochen komplett verheilt ist.“

Auch zu Nachfragen zu aktuellen oder ehemaligen Teamkollegen äußerte sich Zetterer, gern auch mal augenzwinkernd: So sei Kumpel Max Kruse für ihn „der beste Werder-Spieler aller Zeiten“. Für Claudio Pizarro hatte Zetterer, wie zuvor schon Kruse in einer ähnlichen Fragerunde, nur das Wort „Legende“ übrig. Luca Caldirola sei ein „top Typ!“, der Kontakt zu Robert Bauer, der mit dem 1. FC Nürnberg am Wochenende als Leihspieler nach Bremen zurückkehrt, sei derweil nie abgerissen.