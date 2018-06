Yuning Zhang verlässt Werder Bremen. Der 21-jährige Mittelstürmer, der im vergangenen Spieljahr leihweise bei Werder mittrainierte, aber weder für die U23 noch für die Profis zu einem Pflichtspieleinsatz kam, geht zurück zu West Bromwich Albion. Das gab Werder am Freitagnachmittag bekannt.

Sportlich muss Zhangs Zeit bei Werder als Missverständnis bezeichnet werden: Für die Bundesliga fehlte noch die Klasse, für die 3. Liga konnte der Verein keine Spielberechtigung für den Chinesen erwirken. Frank Baumann verabschiedete den Angreifer dennoch mit freundlichen Worten. "Wir haben Yuning in den vergangenen Monaten als einen jungen, lernwilligen Spieler kennengelernt, der sich hier im Laufe der Zeit stetig weiterentwickelt hat und am Ende der Saison auch den Sprung in den Bundesliga-Kader geschafft hat", resümiert Werders Sportchef auf der Vereinshomepage. "Wir möchten uns bei Yuning und bei West Bromwich bedanken."