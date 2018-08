Am vergangenen Wochenende war Per Mertesacker mal wieder in Bremen zu Gast. Und das hatte einen guten Grund: Der 33-Jährige schaute sich das Duell seiner beiden Ex-Klubs Werder und Hannover 96 im Weserstadion an (1:1). Dass die Bremer in dieser Saison das Ziel Europa League ausgegeben haben, findet Mertesacker mutig. „Das ist ehrgeizig und auch frech“, sagt er im Interview mit „Buten un binnen“.

Dass Coach Florian Kohfeldt seinen Torjäger Max Kruse zum Kapitän gemacht hat, sei ebenfalls „eine mutige Entscheidung. Aber dafür steht der neue Werder-Weg mit dem neuen Trainer, von dem ich sehr viel halte“, so Mertesacker.

Mertesacker war 2006 von Hannover 96 zu Werder gewechselt. Für die Grün-Weißen spielte er bis 2011 und absolvierte dabei 215 Partien (16 Tore, neun Assists). In diesem Sommer hat der Innenverteidiger seine Profikarriere beendet und ist nun Leiter der Nachwuchsakademie des FC Arsenal.

Das komplette Interview gibt es hier.