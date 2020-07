Werder fährt wieder nach Österreich

Zillertal-Trainingslager im August

Der Termin steht: Auch in diesem Sommer reisen die Werder-Profis wieder nach Zell am Ziller, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Der Aufenthalt in Österreich steigt vom 15. bis 25. August.