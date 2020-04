Ob Werder im Juli erneut in Österreich trainieren wird, ist mehr als fraglich. (nordphoto)

Eigentlich war alles schon recht gut geplant. Auch in diesem Sommer wollte Werder sein Trainingslager im österreichischen Zell am Ziller abhalten, irgendwann zwischen dem 13. und 24. Juli sollte der Trip in die Alpenrepublik stattfinden. Ein exakter Termin, so hieß es stets bei den Bremern, würde erst feststehen, wenn aufgrund des Abstiegskampfes die Frage nach der Ligazugehörigkeit endgültig geklärt sei. Doch mittlerweile gibt es ganz andere Sorgen: die Folgen des Coronavirus.

„Wir haben einen Zeitraum für das Trainingslager im Zillertal ja schon bekanntgegeben. Ob wir diesen so halten können, ist wirklich noch ungewiss, weil aktuell zu viele Fragezeichen vorhanden sind“, sagte Sportchef Frank Baumann jetzt. Seit einigen Wochen pausiert der Spielbetrieb in der Bundesliga schon, bis mindestens 30. April wird die Auszeit fortgesetzt. Und was passiert danach? Das lässt sich noch immer nicht beantworten. „Wie lange spielen wir in dieser Saison, welche Auswirkungen hat es auf die neue?“, rätselt auch Baumann. Die Deutsche Fußball Liga möchte eigentlich bis zum 30. Juni alle noch ausstehenden Partien - notfalls ohne Publikum - ausgetragen haben. Ob dieser Termin tatsächlich zu halten sein wird oder eine ganz andere Lösung gefunden werden muss, ist unklar.

Sollte die Saison sogar in den Juli oder gar die Folgemonate ausgedehnt werden müssen, hätte das nicht zuletzt auch Auswirkungen auf den Trip ins Zillertal. „Es kann sein, dass der Rahmenterminkalender für die neue Saison verändert und angepasst werden muss“, sagte Frank Baumann. „Dadurch kann sich natürlich auch die Vorbereitung ändern. Sicher ist schon, dass sich die Urlaubs- und Vorbereitungszeit verkürzen kann. Darauf werden wir Antworten finden, wenn wir wissen, was auf uns zukommt.“