Werder (hier mit Maximilian Eggestein) fehlte gegen Union (Sebastian Andersson) oft der richtige Zugriff. (nordphoto)

Im Vergleich zum begeisternden 3:2-Sieg im Pokal gegen Dortmund veränderte Werder-Trainer Florian Kohfeldt seine Startelf nur auf einer Position: Für Milos Veljkovic rückte Ömer Toprak in die Abwehr. Union-Coach Urs Fischer nahm dagegen gleich vier Änderungen vor: Michael Parensen, Anthony Ujah und Marcus Ingvartsen saßen auf der Bank, Marvin Friedrich fehlte wegen der fünften Gelben Karte. Für sie begannen Florian Hübner, Neven Subotic, Yunus Malli und Marius Bülter.

Werder stellte sich zwar in der Ausrichtung auf eine völlig andere Partie als gegen den BVB ein, blieb seiner Grundordnung und auch der Anordnung der Spieler aber treu. Vor Jiri Pavlenka verteidigten Toprak, Kevin Vogt und Niklas Moisander in einer Dreierkette, Leo Bittencourt und Marco Friedl gaben die Flügelspieler. Vor der Abwehr bildeten Maximilian Eggestein und Davy Klaassen wieder eine Doppel-Sechs sowie Yuya Osako und Milot Rashica das Pärchen in den offensiven Halbräumen. Davie Selke war die einzige Zentrumsspitze. Werder spielte also erneut mit einem 3-4-3 mit Ball und einem 5-2-3 gegen den Ball.

Union ein bisschen wie Werder

Union stellte dem eine ähnliche, in den Details aber abgewandelte Formation gegenüber. Die Gäste formierten sich in einem klassischen Mittelfeldpressing und im 5-4-1 gegen den Ball. Dabei lag der klare Fokus auf der Sicherung des Zentrums. Union spielte in einigen Sequenzen so wie Werder im Pokal gegen den BVB: Aus der Fünferkette lösten sich die Halbverteidiger Hübner und Subotic, um Rashica und Osako teilweise bis in die gegnerische Hälfte zu verfolgen. Zur doppelten Sicherung dieses Herausrückens schlossen nicht nur die restlichen vier Verteidiger die letzte Linie, sondern verschoben auch sehr extrem zum Ball.

Dazu ließ sich Robert Andrich in der Zentrale etwas tiefer fallen als seine Mittelfeldkollegen und gab eine Art Libero vor der Abwehr. Andrich verließ seine Position kaum, verteidigte nur in kleinen Räumen, während der laufstarke Christian Gentner deutlich weiträumiger unterwegs war. Mit dem jeweils aufgerückten Halbverteidiger hatte Berlin dann bis zu sechs Spieler im Mittelfeld und hielt die Räume dementsprechend sehr eng.

Mit dem Ball zeigte der Aufsteiger im tiefen Aufbau zwar ein paar schicke Details, nutzte diese aber so gut wie nie. Union baut gerne mit sehr breitstehenden Halbverteidigern auf, speziell Subotic rückte bis an die Seitenauslinie auf. Dadurch konnten die Flügelspieler höher aufrücken und verstärkten das dann breit aufgefächerte Mittelfeld. Nur spielten die Berliner ihre Angriffe fast nie kontrolliert und mit kurzen, flachen Pässen an, sondern schlugen die meisten Bälle einfach in die Spitze. Auf dieses vorhersehbare Szenario war Werder gut vorbereitet. Um den Zielspieler herum hatte Bremen immer Überzahl und konnte so die zweiten Bälle für sich gewinnen. Union rückte zudem erst gar nicht wirklich entschlossen nach, sodass Werder auch keine großen Gegenpressingmaßnahmen befürchten musste.

Schlechtes Freilauf- und Anbietverhalten

Mit dem gewonnenen Ballbesitz wusste Werder allerdings wenig anzufangen. Durch die kompakte und an sich nie gelockerte Restverteidigung der Gäste mit mindestens sechs Spielern hinter dem Ball gab es kaum einmal eine aussichtsreiche Umschaltaktion. Und aus dem geordneten Spiel zeigte Werder einmal mehr sehr gravierende Schwächen. Die Ballzirkulation war bereits im tiefen Aufbau zwischen den Innenverteidigern zu langsam. Die Zuspiele hatten nicht den nötigen Druck und die Präzision, um sofort Druck auf den Gegner aufzubauen. Union konnte relativ leicht verschieben und so in letzter Konsequenz die beiden Bremer Sechser jederzeit kontrollieren.

Das Freilauf- und Anbietverhalten der Spieler ohne Ball war schlecht. Rashica zeigte sich ein paar Mal für einen kurzen Ball in den Fuß, Osako deutete dies mal an. Dann fehlte es aber entweder beim Ballführenden an Mut, den Pass dann auch ins Berliner Pressing zu spielen. Oder aber das Zuspiel kam schlampig und war für den Empfänger nicht so zu verarbeiten, dass eine vernünftige und nach vorne gerichtete Anschlussaktion möglich gewesen wäre.

Keine Tiefe im Spiel

Zwischen Ballverlusten und Rückpässen verlor Werder immer mehr seinen Schwung und verpasste sogar, sich des vermeintlich leichtesten Mittels zu bedienen. Die Angreifer starteten so gut wie keinen Lauf hinter die gegnerischen Abwehrspieler. Union hatte null Probleme damit, die Tiefe zu sichern, weil von Werder diesbezüglich gar keine Bedrohung ausging.

Die Gastgeber spielten immer in die Breite, dann wieder hinten herum, bauten wieder neu auf und brachen die Angriffe ab. Oder sie spielten einen einfachen Fehlpass. Die Mannschaft fand überhaupt keinen Rhythmus und wurde zusätzlich gestört von mehreren kleineren Unterbrechungen nach Foulspielen, die das Team sichtlich enervierten. Der einzige vernünftige Angriff durchs Zentrum vor der Pause mit einem zurückfallenden Selke und dem in die freigewordene Tiefe startende Klaassen versandete nach einem ungenauen Abspiel des Niederländers.

Ein gruppentaktischer Fehler

Kohfeldt reagierte in der Pause und stellte die Anordnung im Spiel mit dem Ball etwas um. Vogt rückte ins defensive Mittelfeld auf die Sechs vor, Klaassen und Eggestein auf „ihre“ Achterpositionen. Werder agierte immer mal wieder im 4-3-3 mit dem Ball, konnte mit Vogts Pendelbewegung mal mit Vierer- mal mit Dreierkette aufbauen. Union stellte Sebastian Andersson für Vogt ab, der den Bremer auch mal in eine Art Manndeckung nahm. Dazu zog Fischer Gentner auf Andrichs Höhe zurück und stellte Bülter und Malli in den Halbraum davor. Die Gäste passten sich also im 5-2-3 an Werders Formation an - und lauerten weiter auf Bremer Fehler. Kurz nach der Halbzeit tat Werder ihnen diesen Gefallen dann auch.

Im Anschluss an eine eigene Ecke war Werders Restverteidigung zwar in Überzahl, Moisander und Friedl begingen aber den entscheidenden Fehler, als Andersson sich mit dem Ball ins Zentrum rausdrehen konnte und der Rest für die Gäste nur noch Formsache war, weil Unions Spieler Tempo hatten und die Bremer Absicherung einfach überliefen.

Bei Werder schaltete sich Toprak in der Folge deutlich mehr in die Offensive ein, dribbelte auch mal forsch an. Die Angriffe kamen aber spätestens 30 Meter vor dem Berliner Tor zum Erliegen, weil sich die Mannschaft nicht an den in der Halbzeitpause abgesprochenen Plan hielt. Werder wollte eigentlich noch mehr über die Flügel spielen, Union auseinanderziehen, um durch mehr Breite auch mehr Tiefe zu erlangen und hinter die Innenverteidiger zu kommen. Nur hielten die Spieler ihre Positionen nicht sauber. Zu früh drängten Außenspieler zur Mitte und machten damit automatisch die ohnehin schon kleinen Räume komplett zu.

Konterabsicherung versagt

Mit den folgerichtigen Ballverlusten tauchte im Verlauf der zweiten Halbzeit immer öfter ein Problem auf, das Werder in den ersten 45 Minuten noch völlig im Griff hatte: Die Konterabsicherung versagte nun immer öfter. Union brach über seine linke Angriffsseite ein ums andere Mal durch und spielte Gleichzahl-Konter, die aufgrund der Geschwindigkeitsvorteile von Christopher Lenz und besonders Bülter immer gefährlich waren. Kohfeldt reagierte Mitte der zweiten Halbzeit mit einem Doppelwechsel und der Umstellung auf eine klare Viererkette. Eggestein rückte auf die Sechser-Position, Osako auf die rechte Halbposition, der eingewechselte Fin Bartels auf die rechte Halbstürmerposition und Joshua Sargent ins Sturmzentrum.

Zwei Minuten später spielte Werder einen weiteren Angriff durchs Zentrum, der problemlos abgefangen wurde und trotz eines klaren Unterzahlangriffs der Gäste zum zweiten Gegentor führte. Wieder fehlte Werder der schnelle Zugriff nach dem Ballverlust und letztlich in der Restverteidigung auch das Tempo oder schlicht auch das Bewusstsein für die drohende Gefahr, um den Einschlag zu verhindern. Union zog sich danach noch tiefer zurück und verteidigte wieder im 5-4-1, diesmal aber mit einer flachen Viererkette eng vor der Abwehr.

Kohfeldt brachte eine knappe Viertelstunde vor dem Ende Claudio Pizarro für Osako, Werder besetzte nun mit drei Angreifern dauerhaft die letzte Linie des Gegners und wollte Bartels und Klaassen in die kleinen Zwischenräume davor bekommen. Aber auch dieser letzte taktische Eingriff verpuffte ohne Wirkung. Union verteidigte unaufgeregt und konzentriert zu Ende und siegte am Ende absolut verdient.

Werder offenbarte auch im vierten Ligaspiel des neuen Jahres teilweise eklatante Schwächen in der Offensive und brachte sich wegen seiner in der zweiten Halbzeit sehr schwachen Konterabsicherung um zumindest einen Punkt. Zufall oder nicht: Alle Gegentreffer setzte es für Werder nach der Winterpause in den zweiten 45 Minuten. Zurück bleibt eine besorgniserregende Ratlosigkeit, weil sich das Fehlverhalten Einzelner sowie im Mannschaftsverbund stets wiederholt und ganz offenbar kein echter Lerneffekt einsetzt.