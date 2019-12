Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann haben einen Kader zusammengestellt, der einige Mängel aufweist. (nordphoto)

Bei Werder haben sie endlich die Kurve bekommen. Nicht auf dem Feld. Aber in der sportlichen Leitung. Seit dem 1:6-Debakel in München heißt das einzig logische Saisonziel nun auch offiziell: Klassenerhalt!

Es ist nur wenige Tage her, da wollte Frank Baumann derlei noch „nicht voreilig verkünden“. Nun bekam es auch der Manager mit dem Holzhammer vor Augen geführt. Dass es bei Werder nicht mehr um die Träume vom Europacup geht, sondern um die blanke Existenz in der Bundesliga, das ist die logische Konsequenz aus vielen Fehleinschätzungen. Die teils teuren Neuzugänge (Toprak, Füllkrug, Lang, Friedl) halfen unterm Strich bisher nicht weiter. Die Formschwäche einzelner Profis dauert viel zu lange. Und die Eingliederung lange verletzter Spieler nimmt inzwischen amateurhafte Züge an.

Für die Winterpause kündigte Trainer Florian Kohfeldt nun „eine sehr harte Analyse“ aller Fehler im Verein an. Allein: Solchen Worten müssen Taten folgen. Der von Baumann und Kohfeldt zusammengestellte Kader hält weder den Anforderungen noch den Belastungen der Bundesliga stand. Es fehlen Tempo, Cleverness, Robustheit und Abschluss-Stärke. Die nächste voreilige Vertragsverlängerung mit einem verdienten Spieler wird das nicht lösen und darf nicht das Ergebnis der Analyse sein. Werder helfen nur noch ehrliche Worte und Veränderungen dieses Kaders. Und das unabhängig vom Ausgang des Heimspiels gegen Mainz.