Voller Tatendrang: Patrick Erras kam vom 1. FC Nürnberg nach Bremen. (nordphoto)

Herr Erras, Sie haben seit der D-Jugend beim 1. FC Nürnberg gespielt und stammen auch aus Franken, Sie tragen also schon eine Ewigkeit die Club-Farbe Weinrot. Wie ungewohnt ist es nach den ersten Wochen noch, jetzt ausgerechnet in Grün aufzulaufen?

Patrick Erras: Ich sage es mal so: Man gewöhnt sich daran. Aber ich weiß ja, worauf Sie hinauswollen. Der Nürnberger Lokalrivale Fürth spielt in Grün, aber das Grün in Bremen ist dann doch ein wenig anders. Ich habe mich in den ersten Wochen jedenfalls ohne Probleme darin ganz wohl gefühlt.

Werder ist inzwischen so etwas wie eine Zweigstelle des 1. FC Nürnberg. Niclas Füllkrug und Kevin Möhwald haben auch erfolgreich für den Club gespielt, und Manager Frank Baumann kam vor 20 Jahren ebenfalls von dort. Erleichtert das die Integration in Bremen?

Es war dadurch auf jeden Fall einfacher. Allgemein muss ich sagen, dass es mir sehr leicht gefallen ist, in Bremen und in der Mannschaft anzukommen. Speziell Niclas Füllkrug und Kevin Möhwald haben mir dabei gut geholfen, das stimmt schon.

Viele vergleichen Sie schon ein wenig mit Frank Baumann: Wegen der Position im defensiven Mittelfeld, von der Spielweise her, auch von der ruhigen Art. Bleiben Sie am Ende auch so lange in Bremen wie Baumann, der seit 1999 hier ist?

Wie lange es am Ende sein wird, das werden wir sehen. Ich konzentriere mich jetzt erst einmal nur auf die nächste Saison. Nach den ersten Wochen kann ich aber schon sagen, dass ich mich hier sehr, sehr wohl fühle. In der Stadt und auch im Verein. Mal schauen, was sich daraus entwickelt.

Trainer Florian Kohfeldt staunte und lobt, dass Sie im Spiel kaum Fehler machen. Das ist ungewöhnlich, weil Sie den Werder-Fußball ja eigentlich erst noch lernen müssen. Warum kommen Sie so schnell so gut zurecht?

Ich glaube schon, dass ich noch ein wenig Zeit brauche, um mich richtig daran zu gewöhnen, aber es hat die ersten Wochen schon gut geklappt. Ich habe sehr gut in das System und die taktischen Dinge hineingefunden. Trotzdem wartet da noch sehr viel Arbeit, glaube ich, um mich noch besser mit allem zurechtzufinden.

Es verwundert, dass jemand, der so wenige Fehler macht und sich in Kürze etabliert, zuletzt beim Zweitligisten Nürnberg nicht das große Standing hatte. Gibt es eine Erklärung?

Das weiß ich nicht. Ich habe einfach versucht, mich die ersten Wochen bei Werder zu zeigen und gute Leistungen zu bringen. Der Trainer hat viel mit mir gesprochen und erklärt, wie ich mich bewegen soll und was er als Sechser oder auf anderen Positionen von mir sehen will. Ich habe nur versucht, das umzusetzen.

Eigentlich dachten einige, dass Ihr Wechsel zu Werder noch platzt. Wie waren Ihre letzten Tage in Nürnberg: Sind Sie wirklich vom Aufsichtsrat und vom neuen Sportvorstand Dieter Hecking bearbeitet worden, den auslaufenden Vertrag zu verlängern? Oder war die Entscheidung für Werder im Prinzip klar?

Die Entscheidung pro Bremen war eigentlich schon relativ schnell klar, wobei ich dem FCN aber versprochen habe, noch mal das Gespräch zu suchen, sobald ein neuer Vorstand da ist. Dieses Versprechen habe ich auch eingehalten. Ich hatte ein Gespräch mit dem neuen Vorstand Dieter Hecking, und das war durchaus ein gutes Gespräch. Aber ich habe mich für Werder entschieden, weil ich einfach die Chance nutzen wollte, in der Bundesliga zu spielen. Zu einem Verein wie Werder kann man dann auch schlecht nein sagen.

Sie sind so etwas wie der Nürnberger Bargfrede, viele Jahre beim selben Verein. Ist es gut für die Entwicklung, auch als Persönlichkeit, wenn man das gewohnte Umfeld verlässt?

Ja. Ich glaube schon, dass es auch mal wichtig ist, etwas Neues kennenzulernen und neue Erfahrungen zu machen. Es war auch mein Wunsch, nach 13 Jahren beim FCN eine neue Herausforderung zu haben. Und die habe ich, glaube ich, in Bremen sehr gut gefunden.

War das eigentlich fränkischer Humor, als Sie bei Ihrer Vorstellung in Bremen sagten, dass Sie sich noch an das Tempo gewöhnen müssen? Werder war zuletzt die langsamste Mannschaft der Bundesliga…

Nein, das hatte ich anders gemeint. Es ist ja logisch, dass es vom Tempo her schon ein Unterschied ist von der ersten zur zweiten Bundesliga. Wenn man dann aus der zweiten Liga kommt, geht es in der Bundesliga schon schneller zu. Daran muss man sich erst wieder gewöhnen, auch wenn ich das bereits kenne, weil ich auch mit Nürnberg schon in der ersten Liga war. Ich komme bisher im Training aber ganz gut zurecht mit allem.

Sie kennen beide Ligen, wie groß ist der Unterschied, auf was muss man sich neben dem höheren Tempo als Profi noch einstellen?

Die individuelle Qualität der Spieler ist natürlich noch mal höher, und wirklich alles ist in der Bundesliga einen Tick besser und schneller.

Sie sind mit 1,96 Metern auffallend groß. Ist Ihnen schon der einzige Bremer Feldspieler aufgefallen, der noch größer ist?

Der Nick Woltemade, oder?

Genau, er misst zwei Zentimeter mehr, kommt auf 1,98 Meter. Im Schnitt hat Werder eine eher kleine Mannschaft. Wie wichtig ist Körpergröße im Bundesliga-Fußball?

Körpergröße ist schon wichtig. Es ist zwar nicht das Wichtigste, aber gerade bei Standardsituationen kann es schon entscheidend sein. Defensiv hat Werder ja im vergangenen Jahr schon einige Gegentore nach Standardsituationen bekommen. Ich glaube schon, dass ich da helfen kann. Bei offensiven Standards ist es natürlich auch ein Vorteil, wobei ich immer sage, dass es in der Offensive gar nicht mal so sehr auf die Größe ankommt. Da geht es auch ums Timing. Aber in der Defensive ist Größe schon ein Vorteil.

Wie kommt man als Neuzugang bei einem Verein an, wenn man wegen Corona kaum Kontakt zu den Fans haben kann? Ist das ein ziemlich steriler Anfang für Sie?

Ja, schon. Ich hätte es mir gewünscht, dass die Nähe zu den Fans erlaubt wäre. Aber es ist so, wie es ist. Trotzdem bin ich in Bremen sehr gut aufgenommen worden. Ich hoffe natürlich, dass es mit den Fans in naher Zukunft wieder klappt. Da werden wir uns aber wohl alle noch etwas gedulden müssen.

Sie sind der erste Werder-Profi, der eine sogenannte Pandemie-Klausel im Vertrag hat, die bei Mindereinnahmen des Klubs greift. Wie sind Sie dieses Thema angegangen?

Das war für mich kein großes Thema, ich fand das selbstverständlich. Das war eigentlich nur eine Kleinigkeit in unseren Gesprächen.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat Werder den Kader deutlich verjüngt. Gehören Sie mit 25 Jahren zu den älteren Profis oder noch zu den jüngeren?

Das ist eine gute Frage, ich weiß es gar nicht so genau. Ich bin mit 25 wohl so ein bisschen in der Mitte. Ich habe schon einige Jahre im Profifußball hinter mir, natürlich auch welche in der zweiten Liga. Auch deshalb liege ich, was die Erfahrungen angeht, bei Werder nun wohl irgendwo zwischendrin.

Die schlechte letzte Saison hat die Stimmung bei Werder extrem belastet. Sie sind jetzt neu dazugekommen: Spüren Sie noch etwas davon, oder haben alle den Kopf wieder oben?

Die Köpfe sind wieder oben, absolut. Ich spüre, dass es alle unbedingt besser machen wollen. Man sieht auch in jedem Training, dass sich jeder voll auf die Sache fokussiert, damit es für Werder wieder besser läuft. Das war für mich vom ersten Tag an auffällig und spürbar.

Was haben Sie sich persönlich vorgenommen für Ihre erste Saison im Werder-Trikot?

Erst mal will ich hier weiter gut reinfinden und mich an die Mannschaft gewöhnen, auch an das Spielsystem. Und dann setze ich mir eher kurzfristige Ziele. Erst will ich die Saisonvorbereitung gut absolvieren und mich da gut präsentieren und zeigen, und dann soll es Schritt für Schritt weitergehen, ohne zu weit in die Zukunft zu blicken.

Wann wäre es denn sportlich eine gute Saison für Werder? Wenn man mit dem Abstiegskampf nichts zu tun hätte?

Ich glaube, genau das sollte zunächst unser Hauptziel sein, in ruhige Tabellenregionen zu kommen. Und dann merkt man selbst, womit man zufrieden wäre. Aber jetzt schon ein Ziel ausgeben, das machen wir erst einmal nicht. Dazu müssen wir erst die Vorbereitung gut absolvieren. Gut in die Saison zu starten, sollte dann vielleicht das erste Ziel sein. Und dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man in jedem Spiel Gas gibt, um so früh wie möglich die nötigen Punkte für Werder zu holen.