Die Mienen waren sorgenvoll, nach dem Sieg gegen Düsseldorf trübte die Kopfverletzung von Kevin Vogt den eigentlich schönen Nachmittag. Zuletzt setzte der Innenverteidiger folglich erst einmal aus, um seine Gehirnerschütterung auszukurieren und diverse Test zu absolvieren. Die Signale der jüngsten Tage sind dabei überaus positiv, sogar ein Einsatz am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr) ist nicht mehr ausgeschlossen.

„Wenn er einsatzbereit ist, dann wird er in der Startelf stehen“, sagte Trainer Florian Kohfeldt am Freitag während der offiziellen Spieltags-Pressekonferenz. „Ein Zwischending macht da keinen Sinn. Wir wollen betonen, dass es eine Verletzung ist, bei der wir nullkommanull Risiko eingehen werden. Bei einer Kopfverletzung gibt es da quasi eine Null-Toleranz-Politik.“ Anders sei es beispielsweise bei der einen oder anderen Muskelverletzung, die trotzdem einen Einsatz ermöglich. Das bedeutet im Umkehrschluss: Kevin Vogt muss es schon wieder ziemlich gut gehen, damit ihn sein Coach tatsächlich für einen Einsatz in Betracht zieht. „Alle Tests sind bislang positiv. Wir können daher heute davon ausgehen, dass es eine gute Chance gibt, dass Kevin spielt“, sagte Kohfeldt der nach der Abschlusseinheit am Sonnabend endgültige Klarheit über die Verfassung seines Neuzugangs hat. „Zum Programm gehört auch, dass er morgen mit der Mannschaft trainieren wird.“

Bartels vor Rückkehr

Weitere gute Nachrichten gab es vom restlichen Kader. „Wir haben eine gute Woche gehabt, weil wir auch noch einmal einen Trainingsreiz setzen konnten“, freute sich Kohfeldt. „Ömer ist eine weitere Woche gut durchkommen. Auch mit allen anderen Spielern haben wir das durchziehen können, was wir wollten“, sagte er. Und mehr noch: „Mit Ausnahme des gesperrten Niklas Moisander sehe ich alle, die in Düsseldorf dabei waren, auch jetzt einsatzbereit.“

Darüber hinaus dürfte es den nächsten Anlauf für ein Comeback geben. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass Fin Bartels in den Kader geht“, sagte Kohfeldt über den Angreifer, der immer maal wieder von muskulären Problemen gestoppt wird. „Er ist kein Kandidat für die Startelf, aber jemand, der für eine halbe Stunde in Betracht gezogen werden kann.“