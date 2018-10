Florian Kohfeldt zögerte einen Moment und entschloss sich dann zu einer diplomatischen Antwort. Beide Spieler hätten ein ordentliches Spiel gemacht, Kevin Möhwald ebenso wie Marco Friedl. Die vergangenen Wochen waren ja nicht unbedingt einfach für die beiden gewesen, die sich entweder auf der Bank oder auf der Tribüne wiederfanden. Deshalb war das 2:1 in Osnabrück am Freitagabend gerade für das Duo so wichtig.

„90 Minuten auf dem Platz unter Wettkampfbedingungen sind durch nichts anderes zu simulieren“, sagte Kohfeldt also zunächst und fand dann für den einen, Möhwald, ein paar sehr warme Worte. Nicht nur wegen des Tores zur zwischenzeitlichen Bremer 1:0-Führung machte der ehemalige Nürnberger ein gutes Spiel. „Er hat gezeigt, dass er sich im Zentrum auf allen Mittelfeldpositionen wohlfühlt“, sagte Kohfeldt.

Möhwald war ein wichtiger Faktor im Bremer Spiel, das besonders in der ersten Halbzeit im 4-4-2 mit der Raute im Mittelfeld phasenweise auf Hochtouren lief. Mit kurzen, präzisen Pässen schnitt Werder immer wieder durch die Reihen der Gastgeber, die Mannschaft setzte Kohfeldts Vorgabe, mit nur maximal drei Kontakten pro Spieler ins letzte Drittel zu kombinieren, stark um.

Ein halbes Dutzend hervorragender Chancen

Dabei fand sich Werder in den ersten zehn, 15 Minuten gegen den Überraschungs-Spitzenreiter der dritten Liga nur schwer zurecht. Die sehr offensive Ausrichtung der Gäste nutzte Osnabrück in der Anfangsphase zu ein paar schnellen, sauber vorgetragenen Kontern – aber nicht zur Führung. Werder brauchte ein paar Minuten, um sich zu ordnen. Dann funktionierte das Positionsspiel und der Klassenunterschied wurde sichtbar. Werder erspielte sich ein halbes Dutzend hervorragender Chancen und gestattete dem Gegner dank seines starken Gegenpressings gar keinen Ansatz mehr für ein schnelles Umschalten.

„Die Probleme in den ersten Minuten lagen nicht an unserer Formation oder an der Struktur, sondern wir waren in dem einen oder anderen Zweikampf zu spät dran“, sagte Kohfeldt und vermied es dabei, ein Wort über Friedl zu verlieren. Über dessen linke Abwehrseite schafften es die Gastgeber gleich doppelt zu gefährlichen Durchbrüchen. Erst als die komplette Mannschaft besser ins Spiel fand, brachte sich auch der Österreicher verstärkt ein und wirkte dann auch in der Defensive gefestigt.

„Es war gut, dass Marco 90 Minuten gespielt hat“, machte Kohfeldt noch einmal deutlich und wurde dann etwas konkreter. „Marco hatte ein, zwei Situationen, in denen man gemerkt hat, dass er derzeit nicht so den Rhythmus hat. Er hatte ein paar Anlaufschwierigkeiten mit dem einen oder anderen Fehlpass, war am Ende aber drin im Spiel. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass er noch ein junger Spieler ist.“

Weitere Testspiele angedacht

Der Trainer selbst war mit dem Abend an der Bremer Brücke trotz der kleinen Schönheitsfehler überaus zufrieden. Den Siegtreffer erzielte Jonah Osabutey aus der U23. „Wir konnten den Rhythmus für die Stammspieler wie geplant halten, haben dann stark durchgewechselt und in der zweiten Halbzeit eine andere Grundordnung probiert. Dass dann die Abstimmung nicht ganz so gut war, ist kein Problem. Ich freue mich, dass wir das Spiel noch gewonnen haben.“ Wohl auch deshalb und weil die Mannschaft in der vergangenen Woche sehr konzentriert gearbeitet hatte, gibt es jetzt drei Tage frei. Die Spieler müssen ihre individuellen Trainingspläne bis Dienstag abarbeiten, ehe sich die Mannschaft dann wieder am Weserstadion trifft.

Für Möhwald und Friedl und die anderen Teilzeitkräfte hatte Kohfeldt noch eine weitere gute Nachricht parat: Es soll vor der Winterpause mindestens ein, vielleicht sogar zwei weitere Testspiele eingestreut werden. Und damit weitere Chancen, sich zu zeigen.