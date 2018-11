Auch nach dem Besuch eines Fußballspiels oder einer Feier, zu der das Auto stehen gelassen werden soll, bringen wir unsere Kunden nach wie vor verlässlich und sicher ans Ziel – sofern die Bierflasche während der Fahrt verschlossen bleibt. Seit dem 1. Januar 2018 ist in unseren Zügen der Regio-S-Bahn der Konsum von Alkohol verboten. Bei einem Verstoß gegen das Verbot wird ein Bußgeld in Höhe von 40 Euro fällig.

Wir bringen jeden ans Ziel, aber bitte ohne Prost

Alkoholfreie Züge bedeuten sowohl für Reisende als auch für das Personal weniger Müll, Verschmutzung und Lärm. Laut einer repräsentativen forsa-Umfrage wird ein generelles Alkoholverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln von 71 Prozent aller Deutschen begrüßt. Auch eine Befragung der NordWestBahn bestätigt dies: 3 von 4 Fahrgästen sprechen sich für eine alkoholfreie NordWestBahn aus.

Seit der Einführung des Alkoholverbots in den Zügen der NordWestBahn im Weser-Ems-Gebiet im Dezember 2016 hat sich die Sauberkeit deutlich verbessert und zudem fällt weniger Müll in den Zügen an. Das Verbot sorgt auch für eine angenehmere Atmosphäre und ein größeres Sicherheitsempfinden für die Fahrgäste. Zudem hat das Alkoholverbot einen Vorbildcharakter für mitfahrende Kinder.