Gut getan werden sie haben, die deutlichen Worte Niclas Füllkrugs verbunden mit großer Wertschätzung. „Ich hoffe, dass er nicht geht“, sagte Füllkrug vor Kurzem und meinte seinen Trainer. Wie es mit Kohfeldt nach der Saison weiter geht, ist noch unklar. Füllkrug erinnert sich jedoch an eine Aussage, die für ihn nach wie vor Gültigkeit besitzt: „Florian Kohfeldt hat schon in der Vergangenheit betont, dass er für ein paar Jahre bei Werder bleiben und seinen Vertrag erfüllen möchte."

Das ist, das sollte man wissen, allerdings ein bisschen her. Vergangenes Jahr war es, Kohfeldt hatte gerade seine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2023 bekanntgegeben. Jetzt ist die Lage eine andere, Werder steckt mitten im Abstiegskampf. Verbindliche Worte gibt es deshalb gerade nicht.

„Ich will das nicht mehr kommentieren. Ich habe in den letzten Wochen alles zu dem Thema gesagt„, antwortete Kohfeldt während der Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel, auf die Worte Füllkrugs angesprochen. Ihm war anzumerken, dass er das Thema gerade leid ist. Und so lässt er die Frage zu seiner Zukunft über die laufende Spielzeit hinaus nach wie vor offen. „Frank und ich haben in großer Einigkeit gesagt, dass wir uns nach der Saison zusammensetzen und alles besprechen. Mehr gibt es dazu aktuell nicht zu sagen.“ Erst volle Konzentration für den Klassenerhalt, dann werden persönliche Frage geklärt.