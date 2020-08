Ab September rollt wieder der Ball im Weserstadion. (nordphoto/gumzmedia)

Der neue Spielplan ist da: Am Freitag um exakt 12 Uhr hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Ansetzungen der neuen Bundesliga-Saison veröffentlicht. Werder startet mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC. Der genaue Termin steht noch nicht fest, er wird zwischen dem 18. und 21. September liegen. Die zeitgenauen Ansetzungen der ersten Spieltage sind für Mitte August (34. Kalenderwoche) angekündigt.

Am zweiten Spieltag reisen die Bremer zum FC Schalke (25. bis 28. September), danach kommt Aufsteiger Arminia Bielefeld ins Weserstadion (2. bis 4. Oktober). Das Duell mit Rekordmeister Bayern München ist für den 8. Spieltag angesetzt (20. bis 23. November). Das letzte Spiel vor Weihnachte steigt beim FSV Mainz (18. bis 21. Dezember). Nach der verkürzten Winterpause geht es mit einem Heimspiel gegen Union Berlin weiter (2. bis 4. Januar). Die Hinrunde endet für Werder mit einer Partie in Mönchengladbach (19. oder 20. Januar 2021). Somit empfangen die Bremer am 34. und letzten Spieltag die Gladbacher im Weserstadion (22. Mai 2021).

Ab wann in Zeiten der Corona-Pandemie wieder mit Zuschauern gespielt werden kann, ist weiterhin offen. Werder hofft darauf, dass bereits im ersten Heimspiel eine reduzierte Besucherzahl erlaubt wird. Darüber entscheiden aber das Gesundheits- und das Ordnunsamt.

Werders Spiele im Überblick

1. Spieltag: 18.09. - 21.09.2020, Hertha BSC (H)

2. Spieltag: 25.09. - 28.09.2020, FC Schalke 04 (A)

3. Spieltag: 02.10. - 04.10.2020, DSC Arminia Bielefeld (H)

4. Spieltag: 16.10. - 19.10.2020, SC Freiburg (A)

5. Spieltag: 23.06. - 26.10.2020, TSG Hoffenheim (H)

6. Spieltag: 30.10. - 02.11.2020, Eintracht Frankfurt (A)

7. Spieltag: 06.11. - 08.11.2020, 1. FC Köln (H)

8. Spieltag: 20.11. - 23.11.2020, FC Bayern München (A)

9. Spieltag: 27.11. - 30.11.2020, VfL Wolfsburg (A)

10. Spieltag: 04.12. - 07.12.2020, VfB Stuttgart (H)

11. Spieltag: 11.12. - 13.12.2020, RB Leipzig (A)

12. Spieltag: 15.12./16.12.2020, Borussia Dortmund (H)

13. Spieltag: 18.12. - 21.12.2020, 1. FSV Mainz 05 (A)

14. Spieltag: 02.01. - 04.01.2021, 1. FC Union Berlin (H)

15. Spieltag: 08.01 - 11.01.2021, Bayer 04 Leverkusen (A)

16. Spieltag: 15. - 17.01.2021, FC Augsburg (H)

17. Spieltag: 19./20.01.2021, Borussia Mönchengladbach (A)