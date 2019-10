In dieser Woche schreibt Sportjournalist Jörg Wontorra über das Geschehen bei Werder. (WESER-KURIER)

Frauen und Fußball – da prallen zwei Welten aufeinander.“ Das war einmal ein gern genommener Kernsatz an Männer-Stammtischen. Mittlerweile allerdings müssen selbst hartgesottene Machos einsehen, dass auch das weibliche Geschlecht sich kompetent in der Szene bewegt. Mir wird diese Erkenntnis alltäglich neu vor Augen geführt durch meine Tochter und – was Werder angeht – durch meine Freundin Susi. Sie hat messerscharf analysiert, wie dieser 12. Platz und der Abstand von fünf Punkten auf die Europa League zu erklären ist.

Es läge hauptsächlich an der Abwehr, mutmaßt Susi, denn wir (bei Werder sagt sie übrigens immer „Wir“) haben überhaupt keine Kanten da hinten drin, die mal richtig aufräumen. Kanten? Mit diesem Wort hat sie schon mal unter Beweis gestellt, dass Frauen inzwischen auch Fachbegriffe nicht mehr fremd sind. Und dazu hält der Wahrheitsgehalt dieser These auch noch jeder Prüfung stand. Fakt ist: Werder hat in der laufenden Saison noch kein einziges Mal zu Null gespielt und sich dabei sogar zuhause wiederholt drei Gegentore eingehandelt. Heißt im Umkehrschluss: Dann muss das Team schon mal vier Tore schießen, um ein Spiel zu gewinnen. Eine hohe Hürde, die selbst offensivst ausgerichtete Mannschaften nicht leichtfüßig nehmen.

Die Gegentore fallen zudem verdächtig oft nach dem gleichen Muster: Entweder bei Standardsituationen oder durch Kopfbälle nach Flanken aus dem Halbfeld. Das dürfte etwas mit fehlender Lufthoheit und suboptimaler Zuordnung zu tun haben, was nicht für die Extraklasse der grün-weißen Defensivabteilung spricht. Sicher: Die angespannte Personalsituation tat ein Übriges – mit Akteuren auf ungewohnten Positionen (Gebre Selassie) oder ohne Bundesliga-Erfahrung (Groß). Unterm Strich haben sie sich dafür ja sogar noch wacker geschlagen, doch bei derlei offenkundigen Defiziten wird es nicht reichen für Europa.

Immerhin: Jetzt kommt neue Hoffnung in Gestalt von Ömer Toprak und später noch Moisander, wenn sie nach ihren Verletzungen wieder alte Form bringen. Diese gestandenen Profis können die Abwehr stabilisieren, aber auch sie sind abhängig vom System, das der Trainer spielen lässt. „Offensive first“ war stets das gutgemeinte Leitmotiv von Florian Kohfeldt, was toll ist für die Fans, wenn es klappt, und was nicht so toll ist für die Defensivabteilung, wenn es schief geht.

Angesichts der aktuellen Situation und nach 17 Gegentoren hat Werders Chefcoach nun jüngst angedacht, dass auch mal die Absicherung nach hinten Priorität haben könnte. („Man muss auch mal ein 1:0 mitnehmen, wenn man nach 85 Minuten so knapp in Führung liegt.“) Das klingt prima, das könnte sogar heute in Leverkusen Bedeutung erlangen, und es spricht nebenbei für den Trainer, dass er nicht nur stur an seiner Auffassung von Fußball klebt.

Attraktiv und im Hurra-Stil durch die Liga. Dafür steht Florian Kohfeldt, und dafür wurde er bundesweit schon reichlich gelobt. Ist ja auch ein ehrenwerter Ansatz, bringt aber im Augenblick wenig Ertrag. Darum wäre eine zwischenzeitliche Kehrtwende zu zweckorientiertem Fußball wirklich eine Option. Also zur Abwechslung halt mal „Defensive first“.

Wie formulierte es ein auch in Bremen bekannter Trainer früher immer: „Der Angriff gewinnt Spiele, die Abwehr gewinnt Meisterschaften.“ Ja, ja, der Otto Rehhagel war schon ein Fußball-Philosoph. Und meine Freundin Susi hatte dazu dann auch gleich noch einen Satz parat, der die Stimmung im Fan-Lager kennzeichnet: „Ich will mich nicht immer nur über die tolle Spielweise freuen, ich will mich über Siege freuen – ganz egal, wie sie zustande kommen.“ Frauen haben eben Ahnung vom Fußball.

Zur Person

Jörg Wontorra (70)

ist als Sportmoderator eine Legende und arbeitet für „Sky“. Im wöchentlichen Wechsel mit Thomas Eichin, Lou Richter, Christian Stoll und Daniel Boschmann schreibt Jörg Wontorra in unserer Zeitung, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.