Felix Agu musste drei Wochen in den eigenen vier Wänden bleiben. (nordphoto / gumzmedia)

Dick eingepackt saß er da. Schon weit vor den anderen Bremer Profis, die es sich an diesem Nachmittag auf der Tribüne bequem machen wollten oder mussten. In der wärmenden schwarzen Jacke und unter der Maske war er kaum zu erkennen, doch die strahlenden Augen verrieten ihn. Felix Agu. Nach seiner Corona-Erkrankung und der anschließenden Quarantäne durfte er wieder zu den Teamkollegen, aus nächster Nähe zuschauen, wie sie sich gegen den FC St. Pauli schlugen. Der 21-Jährige hatte es zurück, ein Stück Normalität.

Am vergangenen Donnerstag endete sie offiziell, die mehrwöchige Leidenszeit. Erstmals stand Agu wieder allein auf dem Platz und absolvierte eine individuelle Einheit. Vorher hatte er ausschließlich seine eigenen vier Wände gesehen. Tagein, tagaus. „Das war überhaupt nicht einfach. Er hat das gut weggesteckt, aber es macht natürlich etwas mit einem. Mit uns allen“, erzählte Florian Kohfeldt. „Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir die achttägige Quarantäne vor dem Restart im Frühjahr hatten. Mittlerweile gibt es ja viele Menschen in der Gesellschaft, die das erleben mussten. Das ist nicht schön, ich wünsche das keinem. Man ist eingesperrt. Punkt. Aus. Ende.“

Grüner Rasen statt Balkonbeete

Ende Oktober, in der Woche vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim war Felix Agu positiv auf das Coronavirus getestet worden. Und plötzlich war bei Werder nichts mehr wie es vorher war. Nach ersten Zweifeln ging der sportliche Alltag letztlich doch noch recht geordnet weiter – nur eben für Felix Agu nicht. Isoliert von der Mannschaft plagte er sich mit Symptomen herum und erlebte, dass eine Infektion auch für einen jungen, durchtrainierten Menschen kein Kinderspiel ist. Als er sich besser fühlte, machte er daheim erste Übungen, aber richtig optimal sind solche Trainingsbedingungen für einen Fußballprofi natürlich nicht. Als nach zwei Wochen die Hoffnung auf ein Ende der Quarantäne bestand, folgte der Rückschlag. Ein weiterer Coronatest fiel positiv aus, Agus Einsamkeit und Ausgehverbot verlängerte sich um eine Woche.

„Das gefällt keinem. Auch Felix hat das nicht gefallen“, sagte Kohfeldt. „Er hat sich natürlich diszipliniert daran gehalten, aber man merkt ihm schon die absolute Freude an, dass er mal wieder einen anderen Menschen und mehr Grün als nur bei seinen Balkonbeeten sieht. Er ist ja auch alleine gewesen, da tat er mir schon sehr leid.“ Agus Familie lebt in Osnabrück, im Grunde nur den sprichwörtlichen Katzensprung entfernt. Und doch dieses Mal unerreichbar. Zumindest persönlich, weshalb es die Videotelefonie richten musste. Auch die Teamkollegen versuchten auf diese Weise, etwas mehr Abwechslung in den monotonen Alltag von Felix Agu zu bringen.

Nun ist er aber zurück. Der U21-Nationalspieler will wieder trainieren und sich für einen Einsatz auf der Außenbahn empfehlen. Da Ludwig Augustinsson zuletzt verletzungsbedingt fehlte, hätte Agu ohne Erkrankung möglicherweise bereits sein Erstligadebüt gegeben. Doch vielleicht ist das gerade gar nicht so wichtig. Entscheidender ist die Gesundheit. „Das war nochmal ein klares Warnzeichen“, sagte auch Florian Kohfeldt. „Ganz lange war das für uns in Bremen ja ein Stück weit eine abstrakte Situation, weil wir während der ersten Phase der Pandemie im Norden noch nicht so sehr betroffen waren wie jetzt. Mittlerweile kenne ich aber schon mehr Leute, die das Virus entweder hatten oder in Quarantäne sind. Jetzt wird es realer, gerade bei Felix habe ich es noch einmal deutlicher gemerkt.“