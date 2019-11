Im Grunde genommen war Sebastian Langkamp schon fast abgemeldet. Zumindest wirkte es so. Während der Sommervorbereitung war der Innenverteidiger fast durchgängig verletzt, aus einem Angriff auf einen Stammplatz wurde so nichts. Sogar U23-Leihgabe Christian Groß schien zwischenzeitlich an ihm vorbeizuziehen. Und als Werder dann auch noch Ömer Toprak verpflichtete, waren die Aussichten auf möglichst viele Einsatzminuten für Sebastian Langkamp nicht mehr allzu groß. Sogar ein vorzeitiger Abschied aus Bremen im Winter erschien nicht mehr unrealistisch.

Doch die Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts besitzt eben eine ganz eigene Dynamik. Konkurrenten fielen aus, plötzlich wurde Langkamp wieder gebraucht. So wie zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach zum Beispiel, als er kurzfristig für Toprak einsprang. Trainer Florian Kohfeldt wickelte den erzwungenen Wechsel ohne Bauchschmerzen ab, seine Wertschätzung für den 31-Jährigen ist ohnehin unverändert hoch. „Basti ist im Mannschaftsrat. Er hat von mir nie das Gefühl vermittelt bekommen, dass ich ihn nicht brauche“, sagte Kohfeldt jetzt. „Er ist ein Führungsspieler und hat Pech gehabt mit einer Verletzung. Aber er ist nach der Verletzung schnell wieder zu Einwechslungen gekommen.“

Langkamp erledigte seine Aufgabe dabei weitgehend solide. Dank seiner jahrelangen Bundesliga-Erfahrung benötigt er nicht allzu viel Zeit, um wieder seinen Rhythmus zu finden. und das kommt auch bei seinem Coach gut an. „Er ist ein gestandener Spieler, der um seine Fähigkeiten weiß“, lobte Kohfeldt. „Er ist in der Lage, auf dem Spielfeld etwas auszustrahlen. Das schätze ich sehr an ihm und bin froh, dass er bei uns ist.“