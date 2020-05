Werder-Trainer Florian Kohfeldt ist heiß auf den Neustart, der die Trendwende einleiten soll. (dpa)

Natürlich liefen am Sonnabend im Parkhotel reihenweise die Fernseher. Das Bild war zwar ein ungewohntes, aber deshalb nicht weniger interessant. Während die Bundesliga ihre ersten mühsamen Gehversuche nach der Corona-Pause machte, waren Werder-Trainer Florian Kohfeldt und seine Spieler Zuschauer. Und wenn man all die viel diskutierten Begleitumstände einmal ausblendet, dann hätte die Ausgangslage vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Montag (20.30 Uhr) wahrlich schlechter sein können.

Die Konkurrenten im Abstiegskampf, der SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf, kamen im direkten Duell nicht über ein 0:0 hinaus, was Kohfeldts Angriffslust vor der Begegnung mit der Werkself endgültig weckte. „Dieses Spiel ist eine riesige Chance für uns, um den Rückstand zu verkürzen, Druck aufzubauen und die anderen ins Nachdenken zu bringen“, sagte er am Sonntag. „Dann wird die Bedrohung durch unser zusätzliches Nachholspiel noch einmal realer.“

Forsche Töne, die unter normalen Umständen nicht so recht zum Saisonverlauf gepasst hätten. Doch was ist in diesen Tagen schon normal? Vielleicht sind die eigentlich favorisierten Leverkusener am Ende gar nicht mehr so favorisiert. Das jedenfalls ist die Hoffnung, die es im Bremer Lager gibt. Nicht zuletzt wegen des Blicks auf das, was da in den anderen Stadien passierte. „Man konnte aufgrund der Daten erkennen, dass es weniger Sprints, weniger Intensitäten und intensive Laufmeter gibt“, zählte Kohfeldt auf. Es waren Tugenden, die bislang nicht wirklich zu den Werder-Stärken zählten. Reift da also ein Vorteil heran? Kohfeldt gab sich noch zurückhaltend, es seien Erkenntnisse, „die man noch nicht überbewerten“ solle, sagte er.

Spieler von Motivationscoach angetan

Aber zumindest taugen sie als Nährboden dafür, dass mit dem Re-Start doch noch einiges besser wird. „Bezüglich Fitness und Mentalität sind wir so gut vorbereitet, wie man darauf vorbereitet sein kann“, sagte Kohfeldt. „Wir haben früh in dieser Pause den Fokus darauf gerichtet, wie man mit Spielen ohne Zuschauer umgeht.“ Für zusätzlichen Antrieb sorgte Motivationscoach Jörg Löhr. „Er hat in der Woche eine sehr beeindruckende Sitzung mit der Mannschaft abgehalten. Dort ging es um die Fokussierung auf das Spiel, die Kommunikation und die Verantwortung. Das hat uns als Gesamtgruppe sehr geholfen, das Feedback der Spieler ist sehr positiv.“

In der Theorie klingt das alles ziemlich schön. Doch Rückschläge gab es schon einige. Zuletzt folgten neue Verletzungen und obendrein ein positiver Coronatest im Umfeld eines nicht näher benannten Spielers samt familiärer Quarantäne. „Wir waren nicht komplett überrascht, dass es auch einmal zu einer Infektion bei einem Familienmitglied kommen kann“, sagte nun Sportchef Frank Baumann, der noch einmal auf die zu respektierende Privatsphäre verwies. Nur so viel: „Das Wichtigste ist, dass es der betroffenen Person gesundheitlich so weit gut geht und dass es durch den negativen Test beim Spieler keine Konsequenzen für uns geben wird.“

Kohfeldt kritisiert Labbadia

So kann sich Werder weiterhin den Geschehnissen auf dem Platz widmen und auch dort am richtigen Umgang mit Negativerlebnissen arbeiten. Dieses eine Dauerthema ist ja durch die Pandemie nicht plötzlich verschwunden. „Wir haben bis vor zehn Tagen zu viert trainiert – da kannst du keine Standards trainieren, zumal wir keinen Körperkontakt haben durften. Dann in zehn Tagen alle Schwerpunkte aufzuarbeiten, die sich aufgebaut haben, ist nicht möglich“, sagte Kohfeldt. An seinem Optimismus änderte das jedoch nichts. „Wir haben im Training gesehen, dass vieles drin ist in der Mannschaft. Man wird jetzt sehen, dass viel mehr da ist als wir bisher gezeigt haben.“

Genau beäugt wird allerdings nicht nur das sportliche Können. Das Verhalten der Spieler steht besonders unter Beobachtung, am Wochenende fiel erneut Hertha BSC auf, wo nach Torerfolgen ausgiebig und mit vollem Körperkontakt gejubelt wurde – was Trainer Bruno Labbadia nicht wirklich missfiel. Stattdessen verteidigte er das Verhalten. „Ich kann Brunos Aussage verstehen, aber er bringt damit jeden anderen Trainer in Erklärungsnot“, sagte Florian Kohfeldt. „Es wurden nun mal Vorgaben missachtet, die für alle gelten sollten, und das bringt ein Problem im Umgang mit der Mannschaft.“ Auch deshalb hatte der 37-Jährige sein Team in einer Sitzung noch einmal explizit für ein korrektes Verhalten sensibilisiert. „Wir haben alles thematisiert, und die Jungs haben sich seit dem ersten Tag an alles gehalten. Ich bin mir relativ sicher, dass es bei uns nicht zu irgendwelchen Vorfällen kommt.“ Das gelte auch für die eigene Arbeit: „Ich werde keinen Spieler herausholen und ihn in Arm nehmen, auch wenn das sonst mit zum Coaching gehört.“

Sehnsucht nach den Fans

Überhaupt ist es die Nähe, die Kohfeldt nach dieser gefühlten „Sommerpause“, wie er es nannte, fehlt. Auch zu den Fans, die nicht da sein werden, wenn der Werder-Bus die Rampe am Weserstadion herunterrollen wird. „Deshalb freue ich mich schon jetzt unbändig auf den Tag, wo wir wieder durch eine Menschenmenge zum Stadion fahren“, sagte er. „Bis dahin steht viel Arbeit an. Zunächst gegen Leverkusen. „Wir müssen vom ersten Moment an mutig sein – und das werden wir auch.“ Es ist ein Versprechen, an dem sich alle messen lassen müssen. Wieder einmal.

So könnte Werder spielen:

Pavlenka - Friedl, Moisander, Vogt, Veljkovic, Gebre Selassie, Bargfrede, M. Eggestein, Rashica, Bittencourt, Selke