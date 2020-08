Traf in beiden Testspielen im Zillertal gegen Linz und Lustenau: Johannes Eggestein. Der 22-Jährige soll künftig bei Werder wieder als Stürmer eingesetzt werden. (nordphoto)

Es ist ein Schritt zurück, der nach vorne geht. Was seltsam klingt, ergibt für Johannes Eggestein ganz viel Sinn. Der mittlerweile 22-Jährige galt mal als das größte Sturmtalent, das Werder seit langer, langer Zeit in seinen Reihen hatte. Die ersten Schritte im Profigeschäft waren vielversprechend, doch der endgültige Durchbruch ließ auf sich warten. Im vergangenen Jahr wurde dann kräftig an Eggesteins Profil gefeilt, aus dem Angreifer sollte ein offensiv denkender Mittelfeldspieler werden. So richtig geklappt hat das nie. Florian Kohfeldt hat dieses Projekt deshalb für beendet erklärt, Johannes Eggestein kehrt in den Sturm zurück.

„Wir haben gesagt, dass vorne in der Dreierreihe seine Position ist. Oder als zweiter Stürmer. Auf jeden Fall in der vorderen Reihe. Und jetzt setz’ dich durch“, erzählt Florian Kohfeldt von den Gesprächen. „Die letzten Jahre waren keine verlorenen Jahre, er hat sich da etwas hart erarbeitet.“ Allerdings war es auch eine Zeit, die nicht gerade arm an Rückschlägen war. Die vergangene Saison begann noch mit einem Startelfplatz samt Treffer gegen Düsseldorf, doch je mehr Monate ins Land zogen, desto mehr tauchte Eggestein ab. Nach der Corona-Pause spielte er noch 36 Minuten gegen Leverkusen, danach stand er kein einziges Mal mehr im Kader. Zuletzt gab es für den bisherigen Kapitän der deutschen U 21-Nationalmannschaft nicht einmal die Einladung für die nächsten Partien der Nachwuchselite. Johannes Eggestein steckt gewissermaßen in der Sackgasse, einen Neustart soll es trotzdem in Bremen und nicht bei einem anderen Klub geben.

Persönliches Verhältnis ist intakt

„Ich habe das Gespräch mit ihm gesucht“, sagt Kohfeldt. „Wir haben dann gemeinsam einen Fahrplan für die Vorbereitung festgelegt. Dazu gehören verschiedene Dinge, wie die Position. Ein paar Dinge bleiben unter uns.“ Nachhaltigen Schaden hat die sportliche Entzweiung während des Abstiegskampfes wohl nicht angerichtet. „Unser persönliches Verhältnis ist in keinster Weise belastet durch das, was am Ende der vergangenen Saison passiert ist“, betont Kohfeldt.

Die ersten zarten Signale, die Johannes Eggestein nun wieder sendet, zeigen, dass er grundsätzlich nichts von seinen Qualitäten eingebüßt hat. In den beiden Testpartien im Zillertal gegen Linz und Lustenau gelang ihm jeweils ein Treffer. Es waren keine Traumtore, aber auch sie taugen dazu, um das Selbstvertrauen zu stärken. Darüber hinaus präsentierte sich der 22-Jährige als emsiger Arbeiter, der sich nicht scheute, aggressiv gegen den Ball zu arbeiten. Diese Tugend ist allerdings auch eine Grundvoraussetzung, um im System Kohfeldt eine Rolle spielen zu können. Genau daran hatte es zuletzt mitunter gehakt. „Ich habe bei Jojo in der letzten Saison oft gedacht: Wann kommt die Aktion, wann passiert was, wann ist der Input aufs Spiel da?“, erklärt der Trainer. „Ich muss aber auch sehen, was war letzte Saison richtig, was nicht.“

Warten auf den Durchbruch

Und damit kommt wieder die veränderte Position ins Spiel. Die Mittelfeldrolle war es jedenfalls nicht. Und auch als direkter Konkurrent von Niclas Füllkrug oder Davie Selke ist Eggestein nun nicht vorgesehen. „Seine Physis ist gut, aber da fehlt es an Körpergröße. Da braucht man einen Typ Stoßstürmer.“ Folglich soll Johannes Eggestein künftig der Mann sein, der – wenn es ohnehin schon ein wenig im gegnerischen Strafraum brennt – das Feuer noch ein wenig größer werden lässt. „Abschlüsse im Strafraum sind eine seiner großen Stärken. Auch die Bewegungen im Sechzehner“, weiß Kohfeldt.

Zu gut sind schließlich noch die Erinnerungen an die Saison 2018/2019, als Eggestein 23-mal in der Liga spielte und viermal traf. Doch Erinnerungen können bekanntlich verblassen, deshalb soll es neue Glanzlichter geben. „Wir beide würden uns wünschen, dass er den richtigen Durchbruch schafft. Er war ja schon mal kurz davor. Daran arbeiten wir.“