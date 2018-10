Niklas Schmidt erlebte von den Werder-Leihspielern das beste Wochenende. Auch wenn der 20-Jährige beim Heimspiel von Wehen-Wiesbaden gegen den Halleschen FC erst in der 62. Minute eingewechselt wurde, so stehen auf der Habenseite immerhin ein 2:0-Sieg und eine Torvorlage für Simon Brandstetter in der 89. Minute.

Auf eine Einwechslung beim Auswärtsspiel in Leipzig hätte Robert Bauer wohlmöglich auch gut verzichten können. Beim Stand von 0:6 durfte oder musste der Außenverteidiger in der 82. Minute auf das Feld. Immerhin: Es ist kein weiterer Gegentreffer mehr gefallen. Das dürfte angesichts der Klatsche aber wohl nur ein schwacher Trost für den 23-Jährigen sein.

Luca Zander blieb nur die Zuschauerrolle. Er ist noch bis zum Sommer 2019 zum FC St. Pauli ausgeliehen und laboriert noch immer an Sprunggelenksproblemen. Immerhin durfte sich der 23-Jährige über einen 3:1-Sieg seiner Teamkameraden gegen den SV Sandhausen freuen.