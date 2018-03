Werders Trainer zeigte sich sehr zuversichtlich, dass Augustinsson, der sich bei der schwedischen Nationalmannschaft eine Oberschenkelzerrung zuzog, rechtzeitig für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Ostersonntag wieder fit wird. Der Linksverteidiger soll am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. "Ich habe sehr große Hoffnung, dass er Sonntag auf dem Platz stehen wird", sagte Kohfeldt.

Aron Johannsson, den Probleme an der Achillessehne plagten und der sich deshalb für eine Kurz-Reha in Island aufhielt, soll am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Sehr spät und dadurch mit geringen Einsatzchancen für das Frankfurt-Spiel ist Jerome Gondorf. Der Mittelfeldspieler soll nach seiner Blinddarm-OP vielleicht am Freitag wieder einsteigen, "aber das ist schwer zu sagen", sagte Kohfeldt. Man müsse sehen, ob die Narbe die Belastung verträgt. Aber "es ist nicht ausgeschlossen, dass er gegen Frankfurt spielt", so Kohfeldt.