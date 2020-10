Gegen Dortmund gibt es ein Flutlichtspiel im Weserstadion. (nordphoto/gumzmedia)

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch vier weitere Bundesliga-Spieltage zeitgenau angesetzt. Für Werder kamen dabei ein Freitagabend- und ein Dienstagabendspiel, eine Partie am Sonntagnachmittag und eine am Sonnabendnachmittag heraus. Die Übersicht:

9. Spieltag: VfL Wolfsburg - Werder, Freitag, 27. November, 20.30 Uhr

10. Spieltag: Werder - VfB Stuttgart, Sonntag, 6. Dezember, 15.30 Uhr

11. Spieltag: RB Leipzig - Werder, Sonnabend, 12. Dezember, 15.30 Uhr

12. Spieltag: Werder - Borussia Dortmund, Dienstag, 15. Dezember, 20.30 Uhr