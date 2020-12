Die Deutsche Fußball-Liga hat am Donnerstag die nächsten Ansetzungen der Bremer Bundesligaspiele festgelegt, dabei ging es um die Spieltage 16 bis 18 im Januar. Demnach spielt Werder am Sonnabend, 16. Januar, um 15.30 Uhr im Weserstadion gegen den FC Augsburg. Es folgen zwei Abendspiele: Zunächst am Dienstag, 19. Januar, um 18.30 Uhr auswärts in Mönchengladbach. Und dann am Sonnabend, 23. Januar, um 18.30 Uhr auswärts bei Hertha BSC im Berliner Olympiastadion. Die beiden Januarspiele davor standen schon fest: Am 2. Januar (15.30 Uhr) gegen Union Berlin und am 9. Januar (15.30 Uhr) in Leverkusen.