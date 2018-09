Ein herausgeholter und verwandelter Freistoß machten Milot Rashica beim 2:1-Erfolg bei Eintracht Frankfurt zum Helden des zweiten Spieltags bei Werder. Auch "Transfermarkt.de" würdigt den Treffer des 21-Jährigen und nominiert ihn in die "Top-Elf des 2. Spieltages". Neben dem Bremer Flügelflitzer sind fünf Bayern, zwei Herthaner, ein Augsburger, ein Hannoveraner und ein Hoffenheimer vertreten.

Auch Spiegel Online hat eine Elf des Spieltages. In dieser ist nicht Rashica vertreten, sondern Niklas Moisander. Spiegel Online zieht ausschließlich Zahlen und Daten zur Bewertung der Leistungen von Bundesliga-Spieltagen heran. Hierbei hat Moisander so sehr überzeugt, dass er in allen fünf verschiedenen Formationen in der Elf des Tages steht.

Die "Top-Elf des 2. Spieltages" von "Transfermarkt.de" findet man hier.

Die Elf des Tages bei Spiegel Online findet man hier.