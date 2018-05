So langsam, aber sicher spricht es sich rum in Tschechien: Jiri Pavlenka ist ein verdammt guter Keeper. Bei der Wahl zum "Fußballer des Jahres" in seinem Heimatland konnte Werders Torhüter sich zumindest einen guten sechsten Platz sichern. Bei der Abstimmung zur Hinrunde war Pavlenka noch auf dem achten Platz gelandet, allein für die Rückrunde hätte die Bremer "Krake" sogar die drittmeisten Stimmen bekommen. Am Ende schafften es dann aber doch Torhüterlegende Petr Cech, Shootingstar Antonin Barak und Hoffenheims Rechtsverteidiger Pavel Kaderabek (in dieser Reihenfolge) auf die drei Treppchenplätze.

Auch Theodor Gebre Selassie ist Teil der "ersten Elf" der Tschechen: Der Rechtsverteidiger setzte sich noch vor Stürmer Patrick Schick vom AS Rom auf den elften Platz der Abstimmung.