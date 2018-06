Ein wegen Lärmschutz verlegtes Erstrundenspiel im Pokal, nur rund 8000 Zuschauer im Stadion von Offenbach und den Drittligisten Würzburg als Gegner: Die ganz große Fußballbühne sieht definitiv anders aus, doch unter diesen wenig glanzvollen Rahmenbedingungen wurde ganz am Anfang der Saison Werder-Vereinsgeschichte geschrieben. Beim 3:0-Sieg standen erstmals zwei Brüder in einem Pflichtspiel gemeinsam im Bremer Trikot auf dem Platz. Wenige Tage danach stellten sich Maximilian und Johannes Eggestein für ein Interview zur Verfügung, das ich führen durfte.

In Trainingsklamotten kamen die Brüder pünktlich zum Termin. Was folgte, war ein äußerst angenehmes und kurzweiliges Gespräch. Dass sie in die Klubgeschichte eingegangen waren, wollten die Eggesteins nicht groß herausstellen. „Es waren ja nur rund zehn Minuten, die wir zusammen auf dem Platz standen“, sagte Maximilian. Auch im weiteren Verlauf des Interviews blieben die beiden angenehm bescheiden. Sie wohnen in direkter Nähe zueinander, treffen sich häufig und essen meistens zusammen. Dass sie ein eingespieltes Team sind, war deutlich zu merken. Die Eggesteins spielten sich im Gespräch die Bälle fast so präzise zu wie auf dem Trainingsplatz. Auf die Frage, ob sich die Rollenverteilung auf dem Feld – Maximilian der Stratege im Mittelfeld, Johannes der Draufgänger im Sturm – auch auf das Privatleben übertragen lasse, gab Maximilian eine kreative Antwort: „Ja, ich bereite das Essen zu. Und er isst es dann.“