Der „L’Équipe“ zufolge befindet sich Papy Djilobodji in Gesprächen mit Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach. Auch der SM Caen aus der Ligue 1 soll den Innenverteidiger auf dem Zettel haben. Laut der französischen Sport-Tageszeitung ist Djilobodji aber an einer Rückkehr in die Bundesliga interessiert. Der 29-Jährige, der in der vergangenen Saison an den französischen Erstligisten FCO Dijon ausgeliehen wurde, steht noch bis 2020 beim englischen Drittliga-Absteiger AFC Sunderland unter Vertrag.

Sollte Djilobodji in die Bundesliga wechseln, würde es zu einem Wiedersehen mit Werder kommen. Der Senegalese spielte in der Rückrunde der Saison 2015/2016 auf Leihbasis für die Grün-Weißen. Für die Bremer absolvierte er 16 Spiele, dabei gelangen ihm zwei Tore – unter anderem das späte 1:0 gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag. Damit sicherte die damalige Chelsea-Leihgabe Werder den Bundesliga-Klassenerhalt.

