Im Betreuerteam von Augsburgs Trainer Heiko Herrlich gibt es zwei positive Coronafälle. (dpa)

Der FC Augsburg meldet vor seinem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag beim SV Werder Bremen zwei Corona-Fälle im Trainerteam. Diese sollen aber keine Auswirkungen auf die Austragung der Partie haben, wie bei der Video-Pressekonferenz am Freitag von Vereinsseite versichert wurde. Die betroffenen Personen, Co-Trainer Iraklis Metaxas und Torwartcoach Kristian Barbuscak, seien von der Mannschaft isoliert worden und zeigten „keine Symptome“.

Der FCA ist mit den zuständigen Behörden im Austausch. Die Corona-Testungen werden nun täglich durchgeführt. Alle weiteren Ergebnisse bei der Mannschaft und im Funktionsteam seien negativ ausgefallen. „Wir gehen davon aus, dass wir spielen können“, sagte Cheftrainer Heiko Herrlich.

In Bremen müssen die Augsburger neben Offensivspieler Marco Richter (Gelb-Rot-Sperre) wohl auch Außenverteidiger Iago ersetzen, der immer noch Beschwerden am Nacken habe und dessen Einsatz „sehr fraglich“ sei, wie Herrlich berichtete. Immerhin steht Kapitän Jeffrey Gouweleeuw nach seiner Gelb-Sperre bei der 1:4-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart wieder für die Abwehr zur Verfügung. Herrlich erwartet defensiv eine deutlich bessere Leistung: „Wichtig ist, hinten dicht zu machen.“