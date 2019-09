Nach dem Topspiel ist vor dem Topspiel. Wie am vergangenen Wochenende muss Werder in der Bundesliga auch am kommenden Spieltag am Sonnabend um 18.30 Uhr ran. Dieses Mal heißt der Gegner nicht RB leipzig, sondern Borussia Dortmund. Die Vorbereitungen auf die Auswärtspartie beginnen am heutigen Dienstag, Coach Florian Kohfeldt bittet seine Spieler zu zwei Einheiten. Am Vormittag wird ab 10 Uhr im Kraftraum trainiert, um 15 Uhr geht es dann unter den Augen der Öffentlichkeit hinaus auf den Rasen.

Zwischendurch legt Maximilian Eggestein eine kleine Extraschicht ein. Der Mittelfeldspieler, der just seine Verletzungspause ausgestanden hat, stellt sich ab 14 Uhr in einer Medienrunde den Fragen der Journalisten und wird darüber Auskunft geben, wie die aktuelle Stimmungslage im Bremer Kader ist.