Werders Kapitän Niklas Moisander. (nph / kokenge)

Nach dem freien Dienstag stehen heute gleich zwei Einheiten auf dem Programm. Die erste, um 10 Uhr, findet allerdings im Kraftraum des Weserstadions statt. Zur zweiten, am Nachmittag um 15 Uhr, bittet Florian Kohfeldt seine Spieler auf den Platz.

Dazwischen stellt sich Niklas Moisander den Fragen der Journalisten. Um 13.45 Uhr nimmt der Kapitän Stellung zur aktuellen Situation. Vergangenen Sonntag beim 0:3 gegen Hoffenheim fehlte Moisander aufgrund einer Gelb-Sperre, am kommenden Sonnabend in Augsburg steht er voraussichtlich wieder in der Startelf.