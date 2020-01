Maximilian Eggestein (Nordphoto)

Nach dem freien Dienstag beginnt heute die Vorbereitung auf den Rückrundenstart am Sonnabend in Düsseldorf. Florian Kohfeldt hat zwei Einheiten angesetzt. Am Vormittag teilt der Trainer seine Mannschaft in zwei Teile: ein Teil arbeitet im Kraftraum, der andere auf dem Platz. Am Nachmittag wird ab 15 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit geübt.

Am Mittag stellt sich Maximilian Eggestein den Fragen der Journalisten. Alles wissenswerte dieser Gesprächsrunde gibt es später hier zu lesen.