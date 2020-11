Szene nach einem wilden Spiel: Florian Kohfeldt zwischen Ömer Toprak und Torhüter Jiri Pavlenka. (dpa)

Für Florian Kohfeldt besteht ein Fußballspiel aus drei Halbzeiten. Die dritte absolviert er ganz alleine. Wenn die Spieler schon längst unter der Dusche stehen oder in der Kabine etwas essen, erklärt Werders Trainer den Journalisten am Spielfeldrand oder in den Katakomben des Stadion alles, was es über die Leistung seiner Mannschaft zu sagen gibt. In Wolfsburg dauerte diese dritte Halbzeit sogar mehr als 45 Minuten, es gibt eben viel Gesprächsbedarf nach so einer 3:5-Niederlage. Kohfeldt macht das mit einer beachtlichen Professionalität: Selbst wenn die Uhrzeiger nach so einem späten Spiel schon in Richtung Mitternacht ticken, bügelt er keine Frage ab und formuliert seine Antworten nicht nur fachlich punktgenau, sondern auch sehr freundlich.

In Wolfsburg wurde dabei ein Kontrast deutlich, der in den vergangenen Wochen nicht auffallen konnte, denn Werder hatte schon seit September nicht mehr verloren, seit der 1:4-Niederlage am ersten Spieltag gegen Hertha BSC. Ein so freundlich wirkender Kohfeldt passt für viele Beobachter nicht zu einer Niederlage mit fünf Gegentoren, vielleicht auch, weil frühere Trainergenerationen meistens dünnhäutig und polternd auf solche Spiele reagiert haben. Kohfeldt hingegen, mit 38 Jahren immer noch einer der jüngsten Fußball-Lehrer der Bundesliga, macht seinen Job anders. So erleben ihn auch die Werder-Fans vor den TV-Geräten. Er erklärt gerne die Dinge, damit er sich nicht tagelang mit Interpretationen herumschlagen muss, die am Kern der Wahrheit vorbeigehen. In Wolfsburg nun war es schon sehr spät, als ihn ein Reporter ganz offen auf diesen Kontrast ansprach: Ob er denn gar nicht enttäuscht sei, so freundlich, wie er die ganze Zeit rede?

Es war die einzige Frage, die Werders Trainer für einen kurzen Moment sprachlos machte. Und in seiner Antwort wurde deutlich, dass er nicht mehr der Kohfeldt sein möchte, der sich im Abstiegskampf der vergangenen Saison sehr viele Schrammen holte, weil er Niederlagen erklären musste, die eigentlich kein Mensch mehr erklären konnte. „Man sollte mein freundliches Auftreten nach solchen Spielen nicht mit meiner Gefühlswelt verwechseln“, sagte Kohfeldt, als er seine Gedanken wieder sortiert hatte, „ich bin unzufrieden, auch wenn man mir das nicht ansieht. Aber ich habe so viele Situationen im vergangenen Jahr moderieren müssen, dass ich so etwas nicht schon wieder komplett an mich heranlassen kann. Aber innerlich brodele ich. Ich ärgere mich brutal.“

„Kein Abgesang auf Werder“

Nach so einem Spiel wie nun in Wolfsburg würden zwei Herzen in seiner Brust schlagen. Als Fußballfan könne man sich über so ein Spektakel wohl freuen, ein Spiel mit acht Treffern, dazu drei Auswärtstore von Werder, das gibt es ja nicht oft. Als Trainer sei es ganz anders, fachlich stört es ihn natürlich, dass Werder die fünf Gegentreffer kassierte und wie diese fielen. „Da kann man mit der Leistung der Mannschaft nicht zufrieden sein. Trotzdem war es kein Spiel, wo man den Abgesang auf Werder Bremen anstimmen muss. Bei aller Kritik, die es natürlich gibt nach so einem Spiel.“

Offensiv sei es vielleicht sogar die beste Leistung der Bremer in dieser Saison gewesen, lobte Kohfeldt. Und das, obwohl wichtige Stammkräfte wie Niclas Füllkrug (Wadenverletzung) und Josh Sargent (umgeknickt) fehlten. „Aber alles, was uns in den vergangenen Wochen zu Punkten gebracht hat, das hat in Wolfsburg nicht so gestimmt“, bemängelte Kohfeldt, „wir hatten beim Verteidigen in und um den Strafraum herum nicht so die Aufmerksamkeit, die nötig gewesen wäre. Vielleicht haben wir uns im Spiel zu sehr aufeinander verlassen, wir waren bei fast allen Gegentoren in Überzahl in Ballnähe. Das ist sehr ärgerlich, denn es wäre sogar trotz unserer Fehler möglich gewesen, dieses Spiel mindestens unentschieden zu spielen oder zu gewinnen. Deshalb müssen wir das gut aufarbeiten.“

Als einen dramatischen Leistungsrückschlag stufe er das Erlebte aber nicht ein, auch wenn Werder nach Wochen defensiver Stabilität nun gleich fünf Tore kassierte, so viele wie nie zuvor in diesem zu Ende gehenden Jahr 2020. Aber natürlich weiß Kohfeldt, wie die Mechanismen der Branchen funktionieren, er ist trotz seines jungen Alters der dienstälteste Bundesligatrainer nach Freiburgs Christian Streich. Mit dieser einen Niederlage ist das berühmte Glas nun plötzlich halb leer: Werder war bis dahin durch die ganzen 1:1-Unentschieden seit sieben Spielen ungeschlagen, 90 Minuten später ist die Mannschaft seit sechs Spielen sieglos, wenn man das so sehen will. Kohfeldt lacht darüber, „das kennen wir doch alle in diesem Geschäft“. Er sehe es so, dass die Mannschaft erstmals seit zwei Monaten wieder ein Spiel verloren und sich bis zum Ende dagegen gewehrt habe: „Was die Leidenschaft und die Emotionen in unserem Spiel betrifft, da haben wir den Fans in diesem Spiel wieder viel geboten. Die Jungs haben wieder bis zu allerletzten Sekunde alles reingeworfen, um hier etwas zu holen. Das ist toll und es zeugt von einer gewissen Basis, die wir uns in den vergangenen Wochen geschaffen haben.“

Trotzdem, und das war sein letztes Statement nach den drei Halbzeiten in Wolfsburg, sei er richtig sauer. „Denn ich hasse es, zu verlieren. Entschuldigung, wenn ich dieses Wort verwende, aber es gibt da für mich kein anderes Wort für. Gerade dann, wenn man weiß, dass ein anderes Ergebnis möglich gewesen wäre.“ Wenn die Bayern eine Woche zuvor an ihr Limit gekommen wären „und uns mit 2:1 besiegt hätten, dann hätte ich gesagt, das muss man halt akzeptieren. Aber nach diesem Spiel in Wolfsburg fällt es mir schwer, die Niederlage zu akzeptieren.“