Nach der abschließenden Trainingseinheit am Sonnabend führte Florian Kohfeldt noch ein paar Einzelgespräche. Das ist nichts Neues, gern sucht er auf dem Platz den Dialog. Dieses Mal verteilte er aber zusätzlich noch drei freundschaftliche Klopfer, die reichlich Raum für Interpretationen boten.

Zunächst war Milot Rashica an der Reihe. Werders Joker der beiden jüngsten Bundesliga-Partien hörte in Ruhe zu, nach nicht einmal einer Minute erntete er den ersten Klopfer und ging lächelnd ein paar Schritte zur Seite. Hatte da gerade jemand gesagt bekommen, dass er dieses Mal wohl von Beginn an aufläuft? Zumal nur wenige Sekunden später Martin Harnik an der Reihe war, der ebenfalls kurz zuhörte, den nächsten jovialen Schlag erhielt und mit ernstem Blick davonschritt. Muss nichts heißen, könnte aber darauf hindeuten, dass er nach seinem Debüt gegen Frankfurt nun gegen Nürnberg (Sonntag, 15.30 Uhr) wieder zuschauen muss.

Die deutlichste Reaktion gab es dann bei Kevin Möhwald. Auch er lauschte geduldig den Worten seines Coaches, doch dieses Gespräch dauerte etwas länger. Möhwalds Blick senkte sich, die Schulter hingen plötzlich. Daran änderte auch Kohfeldts dritter Klaps nichts. Vieles deutete darauf hin, dass Möhwald genau in diesem Moment erfahren hat, dass er gegen seinen Ex-Klub nicht im Kader sein wird. Florian Kohfeldt wollte direkt nach dem Training keine Details verraten. „Ich habe die Qual der Wahl und gehe dann mal grübeln“, sagte er stattdessen und verschwand.

Gute Chancen für Rashica

Vier Punkte aus den ersten zwei Ligaspielen, ein souveräner Auftaktsieg im Pokal: Bei Werder läuft es sportlich derzeit ganz gut. Kohfeldt hatte nach dem 2:1-Erfolg in Frankfurt dennoch den einen oder anderen sportlichen Vorwurf an seine Mannschaft, die gerade die Stunde in Überzahl mitunter schwach ausgespielt hatte. Ein Schmoren im eigenen Saft ist vor dem dritten Spieltag also nicht zu erwarten: „Der erste Schritt zu Misserfolg ist Zufriedenheit“, sagte Werders Chefcoach.

Der Anspruch, sich nicht ausruhen zu wollen, ist an sich noch kein Fingerzeig darauf, wie die Startelf gegen den 1. FC Nürnberg aussehen könnte. Zwischen dem zweiten und dem dritten Spieltag der Saison lagen aufgrund der Länderspielpause zwei ganze Trainingswochen, sodass auch ein überzeugender Joker-Auftritt wie der von Rashica noch kein Freibrief dafür ist, im nächsten Ligaspiel von Anfang an auf dem Platz zu stehen.

Tatsächlich stehen die Chancen des Kosovaren allerdings nicht schlecht – auch, wenn sich die Konkurrenz sehen lassen kann. Gemeinsam mit Harnik, Florian Kainz und Johannes Eggestein kämpft Rashica um den letzten freien Posten in der Werder-Offensive. Als zentraler Fixpunkt ist Max Kruse in der Sturmspitze gesetzt, daneben konnte Yuya Osako als torgefährlicher und technisch starker Freigeist bislang zeigen, warum er als Wunschspieler Kohfeldts gilt.

Vorteil Bargfrede

Der jüngere Eggestein-Bruder hat lediglich Außenseiterchancen auf die Startelf, das restliche Trio hat je einige Argumente auf seiner Seite: Kainz’ Kombinationsfreude und Ballsicherheit könnte in einem Spiel, bei dem Werder deutlich häufiger den Ball haben dürfte, sinnvoll zum Einsatz kommen. Harnik zieht so viele Sprints an wie sonst keiner bei Werder und könnte für Präsenz im Strafraum sorgen, die dem SVW zuletzt meist abging, solange Edeljoker Claudio Pizarro nicht auf dem Platz stand. Rashica wiederum überzeugt mit dem stärksten Antritt im Kader und zuletzt herausragender Form.

Die zweite kontroverse Position ist die des Sechsers. Vereinfacht gesprochen duellieren sich der angestammte Abräumer Philipp Bargfrede und der eher spielstarke Zugang Nuri Sahin darum, wer im Raum hinter Davy Klaassen und Maximilian Eggestein auf welche Art und Weise das Team dirigieren soll. Kohfeldt selbst hob vor dem Spiel gegen Nürnberg die offensive Spielweise der Franken und die Notwendigkeit, regelmäßig zu Ballgewinnen zu kommen, hervor – Argumente für den eingespielteren Zweikampf-Experten Bargfrede also.

