Da half auch kein Schreien mehr: Werders Trainer Florian Kohfeldt gegen Union Berlin. (dpa)

Es gibt Tore im Fußball, die wirken in ihrer Schönheit wie ein Kunstwerk. Aus einer kreativen Idee entsteht eine wunderbare Kombination, im Abschluss wird sie elegant veredelt und dann von einem Millionenpublikum an den Fernsehgeräten bestaunt. Ältere Werder-Fans erinnern sich an solche Treffer aus Zeiten, als Spieler wie Johan Micoud, Diego oder Mesut Özil für Bremen aufliefen und zauberten.

Und es gibt Gegentore, die demaskieren eine Mannschaft auf so simple Weise, dass die Kunst nur noch darin besteht, als Fan nicht vor Enttäuschung auszuflippen. Ein solches Gegentor kassierte Werder gegen Union schon sehr früh. Im leeren Weserstadion lief die zwölfte Minute, und auf Bremer Seite waren sehr viele Vorkehrungen getroffen worden, damit dieses Tor auf keinen Fall fällt: Im Zentrum hatte Trainer Florian Kohfeldt seine beiden besten Innenverteidiger platziert, Ömer Toprak und Marco Friedl. Direkt davor sicherten zwei defensive Mittelfeldspieler zusätzlich zentral vor der Abwehr ab, Maximilian Eggestein und Christian Groß. Und noch davor, so hatte es Werders Trainer während der Mannschaftssitzung extra noch erklärt, spielten drei so genannte „Zehner“, also zentrale, offensive Mittelfeldspieler. „Wir spielen also ein System mit zwei Sechsern und drei Zehnern“, bekräftigte Kohfeldt nach Spielschluss noch einmal, als er das Unerklärliche irgendwie erklären sollte, „wir hatten keinen Flügelspieler auf dem Platz, das waren alles zentrale Spieler, eben um das Zentrum zu kontrollieren und um die Passwege auf die Stürmer von Union Berlin zuzustellen. Und dann fällt das erste Tor genau durch einen Pass durch die Mitte.“

Kohfeldt schüttelte fassungslos bis ungläubig den Kopf, als er die gesamte Szene in Gedanken noch einmal durchging. „Und dann spielen wir nach diesem Pass hinten eins gegen eins. Wie viele solcher Duelle hat Union heute gewonnen? Einige! Und wie oft haben wir uns durchgesetzt? Ich glaube, nur ein Mal, durch Davie Selke am Ende.“ Man kann die gesamte Szene mit Namen unterfüttern: Unions Abwehrspieler Robin Knoche konnte seinen vertikalen Pass durch die gesamte Bremer Mannschaft spielen, weil Yuya Osako ihn nicht daran hinderte. Eggestein und Groß schlossen die Mitte nicht. Und hinten schauten Friedl und Toprak interessiert zu, wie sich die beiden sehr starken Union-Stürmer Taiwo Awoniyi und Sheraldo Becker durch simples Kreuzen und Zuspielen etwa 25 Meter vor dem Tor in Position brachten, Becker schoss den Ball dann aus 16 Metern ins lange Eck.

Kein Foul vor dem zweiten Treffer

Kohfeldt tobte, und er wollte sich auch eine Stunde nach dem Spielende noch nicht beruhigen: „Ich bin nicht bereit, diesmal zu sagen: Vielleicht hat auch die Strategie nicht gepasst oder dies oder jenes. Wir sind im Spiel gar nicht so weit gekommen, als dass wir darüber reden könnten.“

Und am Schiedsrichter, das machte Werders Trainer deutlich, lag es nicht, dass kurz darauf das 0:2 fiel. Lauthals hatten Kohfeldt und der überforderte Friedl ein Foulspiel reklamiert, unmittelbar vor dem zweiten Gegentor. In der Halbzeit sah man sich es dann gemeinsam in der Kabine an. Und dann war schnell klar, dass hier weder ein Schubsen vorlag, das auf Bundesliga-Ebene gepfiffen werden muss, noch hätte man die Szene so schwach weiterspielen müssen, dass im eigenen Strafraum höchste Gefahr entstand. Noch vor Beginn der zweiten Hälfte reichte Kohfeldt Schiedsrichter Tobias Stieler deshalb entschuldigend die Hand.