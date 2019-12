Streng genommen ist ja gar nichts passiert. Für das Spiel in Wolfsburg hatten sie bei Werder keinen Sieg einkalkuliert, es kam bekanntlich anders. Gegen Paderborn war ein Sieg in der Planung verbucht, auch da kam es dann anders. Am Ende stehen drei Punkte aus zwei Spielen und es könnte egal sein, gegen wen Werder diese geholt hat. Aber das ist natürlich nicht so. Es ist überhaupt nicht egal.

Die Heimniederlage gegen den Tabellenletzten hat das Selbstverständnis der Bremer erschüttert. Das der Anhänger ebenso wie das der Spieler und Verantwortlichen Werders. Die über 40 000 im Weserstadion haben während der Partie gegen den Aufsteiger aus Ostwestfalen zuerst gepfiffen, nach dem Ende setzte eine ratlose Ruhe ein. Es war, als wäre durch das Ergebnis in Kombination mit der Leistung endgültig der Stecker gezogen worden dieser vermaldedeiten Saison.

Abstiegskampf statt Europa

Auch die Spieler waren ratlos und sind es immer noch. Eine Erklärung konnten sie in der internen Aufarbeitung des Auftritts gegen Paderborn am Tag danach nicht liefern. „Wir hatten die ganze Woche, sogar das Aufwärmen vor dem Spiel gegen Paderborn war gut, das Gefühl, uns mit dem Sieg in Wolfsburg eine Schanze in die Saison reingebaut zu haben„, sagte ein ebenfalls ratloser Florian Kohfeldt. „Und dann spielst du ein Spiel, das nicht gut ist. Es hat lange gedauert, bis ich meine Contenance wiedergefunden habe.“

Mit einem Sieg im Weserstadion gegen den Tabellenletzten aus Paderborn wäre der Blick in der Tabelle noch einmal nach oben gerichtet worden. Mit 17 statt nun 14 Punkten hätte der Abstand auf Rang 7 acht Punkte betragen, das wäre gerade noch so durchgegangen als irgendwie in Reichweite liegend. Nun aber ist das Ziel Europa League endgültig abgehakt, die Schanze in die Saison wurde direkt wieder abgebaut. Jetzt geht es nur darum, am Ende über dem Strich zu bleiben.

Alkoholverbot auf der Weihnachtsfeier

Der Auftritt gegen Padernborn taugt dazu, die vorweihnachtliche Stimmung gründlich zu vermiesen. Das war alles anders geplant, ganz anders. Vor der Ostkurve tauchte nach Abpfiff sogar Kohfeldt auf, der diese Bühne sonst immer den Spielern überlässt, weil die sich feiern lassen sollen. Sonntagabend ging es aber eher darum, die Wogen zu glätten, statt Lieder anzustimmen. „Wir alle sind im Sommer in die Saison gestartet und wollten Weihnachten über andere Sachen reden", sagte Kohfeldt auf der Weihnachtsfeier des Klubs über die aktuelle Situation.

In der „Meierei" kamen am Dienstagabend Mannschaft, Trainer-Team und alle Angestellten zusammen. „Jedem Mitarbeiter ist klar, in welcher Situation wir sind. Nicht nur den Spielern, auch den Mitarbeitern der Geschäftsstelle, Buchhaltung, Callcenter. Es ist keine leichte Zeit", sagte Frank Baumann. „Trotzdem ist es wichtig, für ein paar Stunden die Sorgen beiseite zu schieben. Und zusammen einen schönen Abend zu verbringen." Für die Profis blieb der Abend im Bürgerpark ein kurzes Vergnügen. Es herrschte Alkoholverbot und um 21 Uhr war für sie der Zapfenstreich angesetzt. Das Trainer-Team blieb immerhin eine Stunde länger.

20 Punkte bis Weihnachten

Also was jetzt anfangen mit einer Saison, die komplett anders verläuft als erwartet. In der das avisierte Ziel, die Europa League, lange vor dem 34. Spieltag verfehlt wurde. Auch wenn sie das bei Werder noch nicht so benennen, es geht nun um den Klassenerhalt. Den Auftakt des Programms bis zur Winterpause macht am Sonnabend um 15.30 Uhr der FC Bayern. Es folgen Mainz und der aktuelle Tabellenletzte aus Köln. „Wir gehen mit Überzeugung und Mut in die drei Spiele und versuchen, 20 Punkte zu holen", gibt Baumann das Ziel aus. 20 Punkte würde bedeuten, von den letzten drei Spielen zwei zu gewinnen.

Das klingt angesichts dreier Siege nach 14 Spielen ambitioniert. Es wird bis zur Winterpause auch darum gehen, um jeden Preis das Abrutschen auf einen der drei letzten Ränge zu vermeiden. Unter dem Strich zu stehen für die Dauer bundesligafreien Zeit bis Ende Januar würde die Situation psychologisch verschärfen. Also gilt es, die Sinne zu schärfen.

Regeneration statt Training

Die Ruhe verlieren sie bei Werder wenig überraschend nicht. Kohfeldt weiß, dass es kritisch betrachtet werden könnte, dass seine Spieler am Montag Regeneration und Dienstag sogar ganz frei hatten, von der Weihnachtsfeier am Abend abgesehen. Warum nicht mehr Training statt weniger in einer Phase, in der vieles nicht zusammenpasst. Für den Trainer eine alternativlose Entscheidung.

„Auch wenn es landläufig die Zeit ist zu sagen, am besten trainieren sie jeden Tag, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Regeneration ist auch sehr wichtig. Durch die englische Woche wichtiger als sonst„, sagt Kohfeldt. Es gehe darum, alles zu hinterfragen, aber nur zu verändern, was hilfreich ist. „Es kann jetzt nicht der Sinn sein, Zweikämpfe zu trainieren. Wir brauchen maximale Frische vor der englischen Woche. Wir müssen Energie entwickeln.“ Energie, die gegen Paderborn fehlte.