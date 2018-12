Was genau Coach Florian Kohfeldt mit den Werder-Profis einstudieren wollte, ist nicht bekannt. Die Einheit am Donnerstag fand nämlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf Platz 11 statt. Auf dem Weg zur Trainingsfläche gab es aber noch einiges zu sehen – beispielsweise Max Kruse, der wie angekündigt nach seiner Oberschenkelblessur zum Team zurückkehrte. Somit rückt auch ein Einsatz gegen Eintracht Frankfurt am Sonnabend wieder näher.

Darüber hinaus gehörte ein neues Gesicht zur Gruppe: Malte Karbstein. Der talentierte Innenverteidiger war unter der Woche von Energie Cottbus an die Weser gewechselt und soll zunächst für die U23 spielen. Da der Bremer Nachwuchs jedoch am Mittwoch selbst in der Regionalliga im Einsatz war und somit am Donnerstag nicht in voller Intensität trainierte, rückte Karbstein auf. Das könnte auch durchaus ein Modell für die Zukunft sein, so hatte sich Werder wochenlang intensiv um den Youngster bemüht. Gut möglich also, dass die Verantwortlichen wesentlich mehr in dem Linksfuß sehen als ein Talent für die zweite Mannschaft.

Ebenfalls am Donnerstag wieder dabei waren Ludwig Augustinsson (Leiste) und Milot Rashica (Schlag auf den Fuß), die in den vergangenen Tagen jeweils ausgesetzt und individuelle Programme absolviert hatten. Somit dürften sie dieses Mal wieder das ganz normale Training mit dem Team absolviert haben.