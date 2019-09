Es passiert erst einmal nicht viel auf den Trainingsplätzen am Weserstadion. Am Montag und Dienstag hat die Werder-Mannschaft frei bekommen. Trainer Florian Kohfeldt gönnt seinen Spielern diese zwei Tage, weil die Partie in Frankfurt erst am kommenden Sonntag ansteht. Die Vorbereitung darauf beginnt am Mittwoch mit der ersten Einheit der Woche.