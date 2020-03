Werders Profis sind zuletzt kaum in Bremen gewesen. Erst wurde im Pokal in Frankfurt gespielt, danach in der Liga in Berlin. Die Verantwortlichen haben sich daher dazu entschieden, es zunächst ein wenig ruhiger angehen zu lassen. „Durch die lange Woche bis zum Spiel gegen Leverkusen und weil die Mannschaft seit letztem Dienstag durchgehend unterwegs war, sind Montag und Dienstag trainingsfrei“, heißt es in einer kurzen Mitteilung des Vereins.

Deshalb werden die Spieler erst am Mittwoch wieder auf dem Trainingsgelände am Osterdeich zurückerwartet, um mit den Vorbereitungen auf das Montagsspiel am 16. März gegen Leverkusen zu beginnen.