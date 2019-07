Zell am Ziller. Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp sind verletzt, Marco Friedl reist erst am Montag an. In der Defensive ist Niklas Moisander derzeit also ein verkappter Alleinunterhalter. Natürlich gibt es U23-Spieler, die sich anbieten dürfen und sollen – und doch ist der schnelle Sprung in die Abwehrkette der Profis für sie derzeit im Grunde verbaut. Was also gibt es zu sehen, wenn Werder sich am Sonntag dem ersten Härtetest unterzieht?

Eigentlich sind es sogar deren zwei. Ab 11 Uhr steigt in Zell am Ziller ein Blitzturnier, Gegner sind über jeweils 2x25 Minuten die WSG Wattens (12.05 Uhr) und der Karlsruher SC (13.10 Uhr). Beide Kontrahenten eint, dass sie jüngst einen Aufstieg bejubeln durften. Der KSC ist zurück in Liga zwei, für Wattens geht es gar ins österreichische Oberhaus.

Und doch herrscht gerade bei den Lokalmatadoren nicht nur eitel Sonnenschein. Blauer Himmel hin oder her. Der Klub hat ein neues Logo bekommen und einen neuen Namen: Offiziell heißt er jetzt WSG Swarovski Tirol. Der Lokalkolorit soll gestärkt und zugleich an die Blütezeit des FC Swarovski Tirol in den 1980er Jahren erinnert werden. Das Problem: Fans sehen das Projekt skeptisch und fiebern nicht automatisch für einen Aufsteiger mit, der zuletzt viele eben nicht interessierte.

Bei allen Nebengeräuschen eignet sich der Klub dennoch gut als Bremer Sparringspartner. Da die österreichische Bundesliga bereits Ende Juli beginnt, ist die WSG schon länger in der Vorbereitung aktiv. Ähnlich verhält es sich mit den Karlsruhern, die am 28. Juli erstmals in der 2. Liga gefordert sind. Aktuell schuften die Badener ebenso wie Werder in Tirol, seit dem 3. Juli gastiert der KSC in Waidring.

Für Frank Baumann kommen beide Teams im genau richtigen Moment. „Für den Zeitpunkt, an dem wir uns befinden, ist das schon hochklassig besetzt“, sagte er. „Wir haben jetzt ein paar Tage ein Eintraben gehabt und einige Spieler sind später gekommen. Dafür sind Karlsruhe und Wattens dann schon ein sehr hohes Niveau, weil sie sich natürlich eben auch viel weiter in der Vorbereitung befinden.“

Genau aus diesem Grund ist aus einem durchaus möglichen „Traumduell“ im Zillertal auch nichts geworden. Nur wenige Kilometer vom Bremer Hotel entfernt residiert ein anderer Traditionsklub aus dem Norden. Einer, mit dem auch etliche Werder-Fans sympathisieren: der FC St. Pauli. Warum also kommt der Kiezverein aus dem benachbarten Mayrhofen-Hippach nicht schnell zum Testkick vorbei. „Der Gegner ist zu gut“, sagte Frank Baumann. Es klang im ersten Moment wie ein Scherz. Doch so hatte er es nicht gemeint. „Ich bin so frech und sage, dass St. Pauli stärker ist als Karlsruhe.“

Für Cheftrainer Florian Kohfeldt sind die Ergebnisse sekundär. „Komplett egal sind sie mir aber auch nicht, wir wollen schließlich immer gern gewinnen“, sagte er. Dennoch gilt: „Gegen Karlsruhe sind ein, zwei Spieler aus dem Stammkader der Bundesligamannschaft dabei, ansonsten werden vorrangig Spieler spielen, die nominell der U23 angehören.“ Die Gründe lieferte Kohfeldt direkt mit: „Ich möchte einerseits nicht zu viel Durchmischung, andererseits will ich auch mal sehen, wie sich die Jungs auf dieses Niveau einlassen. Das ist der Gradmesser.“ Fest steht schon, dass Niclas Füllkrug und Fin Bartels spielen werden, jedoch nicht über die jeweils vollen 50 Minuten.

Gegen die WSG dürfen dann die arrivierten Kräfte ran, die zwar erst einmal wieder „reinkommen sollen“, wie Kohfeldt es nannte, jedoch auch genau das umsetzen sollen, was bislang geübt wurde – nämlich das Verteidigen in der Ordnung gepaart mit einer ständigen Aktivität in allen Phasen des Spiels.