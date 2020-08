Es sind nur ein paar Worte, aber sie genügen, um das grün-weiße Fanherz mancherorts wieder ein wenig höher schlagen zu lassen. „Liebe Fußball-Fans, wir versichern euch, dass wir alles unternehmen, damit ihr das Testspiel im Rahmen des Trainingslagers des SV Werder Bremen in vollsten Zügen genießen könnt“, heißt es auf der österreichischen Internetplattform „eventbrite.at“. Und das aus gutem Grund. Dort werden nämlich Tickets für die beiden Testspiele im Zillertal angeboten. Am 19. August treffen die Bremer zunächst auf den Linzer ASK (Anpfiff: 17 Uhr), am 24. August folgt das Duell mit dem SC Austria Lustenau (Anpfiff: 13 Uhr).

„Aus diesem Grund gelten folgende Maßnahmen, die wir euch bitten zu beachten: Tickets NUR online verfügbar (KEIN Vorort-Verkauf), Einlass 1,5 Stunden vor Spielbeginn, Einhalten des Mindestabstandes (1-2m), Tragen eines Mundnasenschutzes, sobald der Platz verlassen wird (z.B. Kiosk, WC, etc.)“, heißt es weiter. Ein Schnäppchen sind die Eintrittskarten allerdings nur bedingt. Überdachte Sitzplätze im Parkstadion in Zell am Ziller gibt es für jeweils 25 Euro, unüberdachte Sitzplätze sind für 15 Euro erhältlich.

Hier gibt es die Tickets für das Spiel gegen Linz und Lustenau.