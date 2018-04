Die gegenseitige Wertschätzung war nicht zu übersehen. Schon vor dem Spiel hatte Frankfurts Trainer Niko Kovac betont, welch gute Arbeit sein Bremer Kollege Florian Kohfeldt leiste. Vor und nach der Partie ihrer Mannschaften am Sonntag im Weserstadion tauschten sich die beiden dann am Spielfeldrand aus und setzten ihr intensives Gespräch später im Anschluss an die Pressekonferenz fort. „Niko ist ein sehr angenehmer Kollege und ein toller Trainer. Er leistet tolle Arbeit in Frankfurt“, gab Kohfeldt das Lob zurück und betonte: „Der Umgang am Spielfeldrand ist so, wie ich mir das vorstelle. Beide Trainer versuchen im Rahmen des Fairplay alles für ihre Mannschaft herauszuholen.“

Die zwei Trainer-Aufsteiger hatten sich während der 90 Minuten im Weserstadion ein Taktikduell mit diversen Umstellungen geliefert. Kohfeldts Team siegte schließlich mit 2:1, doch er betonte: "Frankfurt war eine der besten Gastmannschaften, die ich hier in den letzten Monaten gesehen haben. Mit ihrer Flexibilität, ihrer Passschärfe und ihrer Passgenauigkeit haben sie es immer wieder geschafft, Räume anzuspielen und uns vor Probleme zu stellen. Das war beeindruckend.“ Das Niveau der Partie sei sehr hoch gewesen, fuhr der Werder-Coach fort. „Keine Mannschaft hat ihre Grundidee verändert. Beide wollten ihr Spiel durchbringen. Ein Riesenkompliment an die Eintracht. Es war ein tolles Spiel.“

Kovac, der derzeit als neuer Bayern-Trainer gehandelt wird, hob ebenfalls die Leistungen beider Teams hervor. Er sprach zudem von einer unglücklichen Niederlage für seine Eintracht. Zu den Gerüchten um den FC Bayern schwieg Kovac nach der Niederlage in Bremen dagegen. Dafür redete sich Frankfurts Sportchef Fredi Bobic in Rage: „Jeder quatscht irgendwas von rechts nach links. Sogar Lothar Matthäus hat da ein paar Stimmen gehört.“